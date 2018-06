​El Govern aprova la primera estratègia per a una gestió sostenible del mar

Reduir plàstics i preservar el corall vermell El mar afronta diverses amenaces. Una és l'acumulació de plàstics. Es calcula que gairebé una quarta part provenen dels estris que abandonen els pescadors. El Govern ha elaborat un protocol amb les federacions d'immersió per recollir aquests estris. Pel que fa al corall vermell, Tudela explica que tan bon punt hi hagi nou equip a la Secretaria General de Pesca de l'Estat, reclamaran revocar llicències. Es dona la circumstància que en aigües interiors a la zona del Cap de Creus, que depenen de la Generalitat, no s'atorguen llicències, però sí que n'hi ha en aigües exteriors, dependents del govern espanyol. Tudela ha lamentat que aquests permisos autoritzats en zones on "quasi no queda" corall el que ha fet és "entorpir enormement" la inspecció a les zones afectades per la moratòria.

El Govern ha realitzat aquest dimarts un pas inèdit en el Mediterrani pel que fa a les relacions que s'articulen entre els territoris i el mar. L'executiu català ha aprovat la primera estratègia marítima de la seva història, i ha posat així les bases per desenvolupar una política pròpia per treure el màxim profit de la denominada economia blava, i fer-ho amb criteris de sostenibilitat ambiental, però també econòmica. La iniciativa no té precedents al Mediterrani i s'emmiralla en l'experiència que ja ha posat en marxa el Quebec.En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha ressaltat que l'estratègia marítima és un pas "històric", i l'objectiu és millorar la manera amb la qual la societat catalana es relaciona amb el mar. Ha recordat que és una de les primeres accions del Departament, que ja va deixar-la "molt embastada" l'anterior consellera Meritxell Serret, i que se'n desgranaran més en els primers 100 dies de Govern. Ha afegit que el fil conductor és la cogestió, cosa que també és "fer república".L'estratègia suposa aprofundir en un model de gestió que ja s'ha començat a provar amb èxit al litoral català, i és el de la cogestió del mar entre l'administració i els agents amb interessos en l'àmbit marítim, com els pescadors i els científics. La cogestió ja funciona amb la pesca del sonso o de la gamba de Palamós, però mai abans s'han integrat els actors en la gestió diària de totes les polítiques de la Generalitat referides a l'àmbit marítim.Els agents hi podran participar a través del Consell Català de Cogestió Marítima, que ja s'ha constituït, i que servirà per dur a terme la governança de l'estratègia. Aquesta té com a horitzó el 2030, però ja es disposa d'un primer Pla Estratègic Multianual (2018-21) amb 89 línies d'actuació. Segons el director general de Pesca i Afers Marítims, Sergi Tudela, "es dona coherència i s'estructura tota la gestió marítima de la Generalitat", i això inclou la pesca però també el turisme, les activitats recreatives i altres usos que se'n puguin fer del mar, com l'energia eòlica marina.El vistiplau a l'estratègia vindrà seguit per l'adopció prevista per la setmana que ve d'un decret per "donar rang de norma" als comitès de cogestió "com a eina central" de la gestió pesquera, explica Tudela. L'exemple que ja funciona és el del sonso, la pesca del qual es gestiona entre quatre estaments: l'administració, el sector pesquer, els científics i el tercer sector ambiental.Facilita que es pugui determinar amb criteris científics quan és millor pescar i quan és millor no fer-ho per preservar la pesquera. Aquest model, però, només es podrà aplicar en les aigües interiors, que són les que estan sota la gestió de la Generalitat. Inclouen part de la Costa Brava, la costa del Maresme i les Terres de l'Ebre. L'Estat espanyol ha tingut "reticències" a acceptar el model de cogestió, si bé en el cas de la gamba de Palamós ha anat acceptant totes les mesures que s'han proposat des de Catalunya.La intenció de la Generalitat és que aquells pescadors que adoptin voluntàriament mesures que redueixin l'impacte ambiental de l'activitat pesquera, tindran una recompensa amb més dies per poder sortir a pescar. Tudela ho il·lustra així: "Hem après que no hem de pescar peix, hem de pescar euros". I continua: "Pescarem menys, ens guanyarem la vida i permetrem que els ecosistemes marins es recuperin".

