Torra trasllada a la CUP que iniciarà el procés constituent «el més aviat possible»

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha assegurat aquest dilluns que Quim Torra ha traslladat a la CUP que la seva intenció és iniciar "el més aviat possible" el procés constituent. Així hi ha fet en la cita que ha mantingut el president de la Generalitat amb els diputats Carles Riera i Natàlia Sànchez, la tercera que se celebra amb grups parlamentaris des que Torra va assumir el càrrec."Hi ha un compromís explícit de Torra que no renunciarem a res, amb plena ambició nacional. Si no, no seríem aquí", ha destacat Artadi, que ha indicat que bona part de la trobada s'ha centrat en les polítiques socials i en el procés constituent. "La nostra intenció és iniciar-lo el més aviat possible. Creiem que cal llançar-lo el més aviat possible per tenir un debat en tots els àmbits", ha recalcat la consellera de la Presidència."Han de ser les bases de la futura constitució catalana. Cal fer partícep la societat civil, i cal fer servir el Parlament per tenir grans debats de país. Això no es pot resoldre en pocs mesos, així que hem d'avançar el més aviat possible", ha destacat Artadi, que veu la CUP "reactiva" davant dels pressupostos de la Generalitat per l'any vi"Hem traslladat preocupació", ha apuntat Riera, que ha observat com es fa servir retòrica independentista sense que "vagi acompanyat" d'una praxi política conseqüent. "La CUP considera que el temps polític per la retòrica i la batala simbòlica s'ha acabat. És urgent que es passi de la retòrica a la materialització de polítiques republicanes reals", ha indicat el diputat antitapitalista, que li ha plantejat a Torra i a Elsa Artadi, consellera de la Presidència, la restitució de les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). La maquinària, deia Artadi la setmana passada , està en marxa.Això, ha indicat, s'ha de fer de manera "unilateral" i fora del marc negociador competencial amb l'Estat. "És matèria de sobirania i de restitució", ha apuntat Riera, que ha expressat "poca esperança" sobre un diàleg que es pugui dur a terme amb l'Estat. "Denunciarem i criticarem qualsevol negociació que no passi per la defensa de l'autodeterminació. No tolerarem que l'1-O es manllevi a canvi de molles autonòmiques. Això no es ven a canvi de molles autonòmiques", ha destacat el diputat anticapitalista. L'agenda de ruptura exigida per la CUP, però, no té un calendari concret, ha dit Sànchez.Riera ha arrencat lamentant les absències dels presos polítics i dels exiliats en aquesta trobada a Palau. "Treballarem incansablement fins que estiguin en llibertat", ha ressaltat el candidat de la CUP a les eleccions del 21 de desembre. En aquest sentit, els anticapitalistes troben a faltar una agenda "de trencament amb l'Estat". El procés constituent, en aquest sentit, és una de les qüestions que estan damunt la taula, per bé que la CUP el circumscriu a una estratègia de "ruptura real" amb Espanya."No entrarem a validar un procés constituent buit de sobirania", ha recalcat Natàlia Sànchez. Poc després, Riera ha alertat que és "molt complicat" que els anticapitalistes acabin aprovant els pressupostos. "Si es tracta d'aprovar uns comptes antisocials i de gestió autonòmica, és impossible que els aprovem", ha destacat. Una de les qüestions que s'han posat damunt la taula en la reunió és la recuperació de la declaració de sobirania del 9-N del 2015, que per a la CUP és "fonamental".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)