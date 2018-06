Tatxo Benet compra una altra obra censurada

L'empresari català Tatxo Benet ha comprat l'obra polèmica que va provocar la dimissió del president del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA). L'escultura, creada per Ines Doujak i Johan Barkeranomenada 'Not Dressed for Conquering / HC 04 Transport' va aixecar moltíssima polseguera l'any 2015. Segons ha informat La Vanguardia i ha confirmat el mateix Benet a l'ACN, és la segona peça artística polèmica que compra l'empresari, després d'adquirir la famosa obra d'Arco dels presos polítics . El rotatiu barceloní considera que Benet està creant un museu de la censura.L'escultura mostra el rei Joan Carles sodomitzat per l'activista Domitilia, que és també sodomitzada per un pastor alemany. L'aleshores director del MACBA, Bartomeu Marí, va decidir cancel·lar la mostra perquè incloïa aquesta obra, que considerava "inapropiada". La decisió va generar molta controvèrsia, fins al punt que finalment la mostra s'obriria al públic, amb l'obra polèmica inclosa.

