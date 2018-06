Acollir refugiats, un altre gest de Sánchez

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Vols rebre El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic?

Pedro Sánchez fa gestos. Vol mostrar la millor cara per desmarcar-se del govern de Mariano Rajoy i, en algunes de les seves decisions, ja es pot començar a intuir el canvi (no en les que fan referència a Catalunya, on no té previst obrir el meló del dret a decidir). El president del govern espanyol va oferir ahir el port de València per acollir els més de 600 immigrants a bord del vaixell Aquarius, de Metges Sense Fronteres, i rebutjat a Itàlia i Malta. Un decisió del nou president que contrasta amb els incompliments reiterats del govern del PP -i de la majoria de governs europeus- en relació al drama dels refugiats.L'oferiment de Sánchez –malgrat que finalment s'ha descartat que el buc pugui arribar a València- és un gest que s'ha d'agrair, però no soluciona el problema que té la Unió Europea al Mediterrani, on és incapaç de donar resposta a milers de persones que fugen dels seus països a la recerca d'un futur millor. A això se li suma l'auge de governs populistes com el d'Itàlia, que fa gala de la mà dura amb la immigració i que ahir celebrava amb un repugnant "victòria" que fos finalment Espanya qui oferís una sortida a les 600 persones de l'Aquarius. La decisió de Sánchez també es pot interpretar com un gest de cara a Europa i davant l'actitud lamentable d'Itàlia.A Catalunya, Quim Torra va obrir també les portes a acollir els migrants. Ja amb el govern de Puigdemont, el país es va mostrar disposat i preparat per acollir refugiats, una demanda que es va fer evident amb la multitudinària manifestació impulsada per "Volem acollir". Caldrà veure en què es tradueix l'oferta de Sánchez. En aquest àmbit, el diàleg entre els governs català i espanyol sembla que serà més fàcil. Tot plegat a l'espera de solucions reals i de fons de part de la Unió Europea.Us deixo deu notícies i opinions per començar el dia ben informats. I per cert, molta sort a tots els estudiants que avui comenceu les proves de la selectivitat! El mur infranquejable del PSOE amb el dret a decidir; per De Feijóo a Pastor: tots els noms de la cursa per rellevar Rajoy; per El desconcert de Ciutadans; l'article de Torra trasllada a la CUP que iniciarà el procés constituent «el més aviat possible»; informa «​Nova etapa»; l'article de

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)