​Així seran els pisos prefabricats de Colau

Interior d'un pis prefabricat de Colau. Foto: Ajuntament de Barcelona

De mica en mica es van revelant més detalls sobre els pisos prefabricats del govern d'Ada Colau , una prova pilot per trobar alternatives temporals de cara a mitigar la manca d'habitatge de lloguer assequible a Barcelona. Des d'aquest cap de setmana es pot visitar al costat del Disseny Hub una mostra, que s'allargarà fins al 29 de juliol, i on es poden veure dos allotjaments del programa d'Allotjaments de PROximitat Provisionals (APROP). Permet fer-se dels dos tipus de pisos que hi haurà, d'un dormitori i de dos, i que tindran entre 29 i 58 metres quadrats. Els tres primers edificis de pisos prefabricats s'instal·laran en solars del Gòtic –als números 8-10 del carrer Nou de Sant Francesc-, Can Batlló –al 17-21 de Mossèn Amadeu Oller- i a tocar de la plaça de Glòries, just al davant d'on hi ha la mostra –al 33-41 de Bolívia-. En total seran 94 habitatges –23 d'un dormitori i 71 de dos- que podran allotjar unes 250 persones, i el consistori preveu invertir-hi 5,3 milions d'euros. La intenció municipal és que siguin una realitat durant el 2019. Els baixos es destinaran a activitats comunitàries.Tot i que en un primer moment es tracta d'una prova pilot, la voluntat de l'Ajuntament és que els pisos prefabricats s'estenguin al conjunt de la ciutat, però que en cap cas substitueixin altres promocions convencionals ja iniciades en el marc del pla d'habitatge. N'hi ha 66 en marxa que sumen 4.500 habitatges. Els horaris de visita de l'exposició sobre el programa APROP són de 16.00 a 20.00 hores els dimecres i els dijous, mentre que els divendres, dissabtes i diumenges és entre les 10.00 i les 20.00 hores. També hi ha activitats paral·leles

