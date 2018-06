El PP esmena els seus pressupostos per castigar el PNB

El PP ha registrat aquest dilluns esmenes als pressupostos generals de l’Estat per valor de 35,1 milions d’euros que surten de partides acordades amb el PNB (majoritàriament projectes cofinançats amb el govern basc) i es destinen a projectes de transport a zones despoblades, desenvolupament de polígons industrials i incentius fiscals per a l’electrificació de regadius. Tal com va avançar el president del PP basc, Alfonso Alonso, els populars no han tocat el gruix de les inversions per valor de 540 milions destinades a infraestructures i a la Y ferroviària basca.Les esmenes que els populars han registrat al Senat es debatran la setmana que ve i previsiblement quedaran aprovades gràcies als vots de la majoria absoluta de què disposen a la cambra. Es tracta de 26,6 milions d’euros del Servei Basc d’Ocupació, 3 milions del centre d’investigació Biscay Marine Energy i 5,5 per a l’emmagatzematge elèctric Fidetec. També inclouen partides per a la fundació de Formació Professional Hobetuz.Són esmenes sobre els seus propis comptes que segons el portaveu del PP al Senat, José Manuel Barreiro, “no van en contra d’un grup o d’un territori”, perquè afecten aspectes dels pressupostos pactats amb el PNB.És la resposta que el PP dona al PNB després que el partit d’Andoni Ortuzar votés a favor de la moció de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy només una setmana després de facilitar l’aprovació dels comptes fruit d’un acord per a inversions al País Basc per 540 milions d’euros . Amb tot, encara que les esmenes quedin aprovades al Senat la setmana que ve, encara s’hauran de sotmetre al criteri del Congrés, que és qui té l’última paraula i que pot rebutjar aquestes modificacions amb la mateixa majoria que va fer prosperar la moció de censura.

