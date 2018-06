Científics catalans troben una nova teràpia contra el càncer cerebral

Un equip d'investigadors catalans han demostrat l'eficàcia d'una nova teràpia per lluitar contra les metàstasis cerebrals mitjançant molècules de la carxofa i el card marià. Es tracta de la silibinina, una molècula que s'extreu de les llavors de les dues plantes citades.Segons ha informat el portal de notícies de TV3 , de moment, el tractament s'ha demostrat eficaç en tumors cerebrals i s'estudia si podria combatre altres tipus de càncer. Els metges busquen finançament per poder desenvolupar el fàrmac.Després de provar el medicament amb els primers 18 pacients, els investigadors han demostrat que la silibinina redueix aquest tipus de tumors, i en un 20% dels casos, fins i tot, desapareix tot tipus de rastre del tumor.La investigació ha durat set anys i ha estat conformada per un equip mèdic de l'Institut Català d'Oncologia i l'Institut d'investigació Biomèdica de Girona. Ara mateix, però, els investigadors busquen finançament urgent pels estudis clínics, que tenen un cost de 700.000 euros. El problema és que cap laboratori vol acollir-los, ja que no ho veuen rendible.

