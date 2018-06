Torra aborda amb la CUP el rumb estratègic de la legislatura

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut aquest dilluns a la tarda Carles Riera i Natàlia Sànchez, diputats de la CUP, per abordar amb ells el rumb estratègic de la legislatura. La trobada s'emmarca en la ronda de contactes que Torra està duent a terme aquests dies -amb l'absència sonada d'Inés Arrimadas- amb tots els grups parlamentaris. Al matí ha estat el torn de Xavier Domènech , de Catalunya En Comú Podem, i aquesta tarda també s'acostarà a Palau el líder del PP, Xavier García Albiol.Els anticapitalistes estan sent especialment crítics amb el Govern i, de fet, amb el rumb de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC des que va arrencar la legislatura. Sostenen que el plantejament de restitució no s'ha complert -començant per la marxa enrere en la investidura promesa en campanya de Carles Puigdemont- i que les renúncies estan afectant la implementació del mandat de l'1-O.En aquest sentit, la CUP s'ha situat a l'oposició, i acusa JxCat i ERC d'estar desplegant un programa "autonòmic" que pretén arribar al límit de les competències estatutàries i constitucionals. També han estat crítics amb la possibilitat que s'enceti un diàleg entre Torra i el nou president espanyol, Pedro Sánchez.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)