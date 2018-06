Buch respon a Borrell: «Vivim en absoluta convivència i ningú pateix per la seva integritat física»

Reunió entre el conseller d'Interior i comandaments de Mossos i del departament a la comissaria de Cambrils Foto: ACN

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha respost aquest dilluns al ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que no és cert que a Catalunya es visqui "en conflicte permanent". Després que el ministre alertés d'un risc d'enfrontament civil pel clima polític actual, Buch ha defensat que els catalans "vivim en absoluta convivència i amb debats, com tenen en totes les zones del món", però ningú, ha subratllat, "pateix per la seva integritat física".Durant una visita a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Cambrils, el conseller ha apuntat que cada dia passeja amb els seus tres fills pel carrer i que no nota aquesta situació de què parla el ministre. "En tot cas, si hi ha algú que creu que aquí hi ha un clima que no és el verídic, el convido a passar un dia en qualsevol poble de Catalunya perquè vegi que el que algú pot pensar o opinar no s'acosta gens a la realitat", ha reblat Buch.Per altra banda, el conseller ha anunciat que "properament" se celebrarà el Dia de les Esquadres, una commemoració que sol tenir lloc a l'abril i que enguany va quedar ajornada en plena aplicació de l'article 155. "Amb el mandat del govern de l'estat espanyol es va decidir que no es fes i crec que no es pot perdre l'oportunitat de celebrar-lo. Això no es pot deixar de fer", ha manifestat el conseller.El conseller ha justificat aquesta primera visita a Cambrils per "l'excel·lència" que va demostrar el cos en la resposta a l'atemptat de l'estiu passat a la ciutat. En aquest sentit, el conseller ha subratllat que li consta que els mossos treballen "amb absoluta professionalitat" l'alerta terrorista, malgrat que en els darrers sis mesos "ha estat el govern espanyol qui ha decidit les activitats que havia de tirar endavant el Govern".

