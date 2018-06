Òmnium i Enderrock impulsen «Groc», un disc en benefici de l'associació de familiars dels presos

El cantant Xarim Aresté (Flix, 1983) creu que els artistes es defineixen per si mateixos i en el seu cas després de la tensió viscuda a Catalunya ha reconegut que no podia seguir cantant "cançons d'amor mentre estava passant tot". De tot això en van sorgir quatre cançons incloses a l'EP Groc (BankRobber), un disc que es presentarà en directe el 28 de juny al Centre Artesà Tradicionàrius (C.A.T.) amb un "Concert Groc".Els beneficis es destinaran a l'Associació Catalana pels Drets Civils, que agrupa familiars i amics dels presos i exiliats independentistes catalans. La iniciativa ha estat impulsada pel segell Bankrobber i la revista Enderrock, que distribuirà aquest juny el disc, i compta amb el suport d'Òmnium Cultural.Durant la presentació de la iniciativa que s’ha fet a la seu d’Òmnium, el vicepresident de l’entitat, Marcel Mauri, ha posat en valor el compromís del sector cultural en la defensa dels drets i les llibertats: “ens fa il·lusió veure com neixen expressions culturals que serveixen per unir-nos com a persones. Felicitem la voluntat d’en Xarim Aresté d'utilitzar el seu talent artístic per traslladar un missatge de pau. La cultura i l’art són una de les palanques més potents que tenim per reivindicar que no volem viure en la foscor", ha dit Mauri.Mauri també ha declarat que la finalitat és que la cultura sigui "una resposta a la situació que s'està vivint i vehiculi aquests sentiments d'una part important de la població del país, que s'ha vist trasbalsada amb motius d'esperança i d'indignació en els darrers mesos".Des d’Enderrock, Lluís Gendrau ha agraït les paraules que el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, els ha fet arribar mitjançant una carta en la que els deia que “la cultura ens fa més lliures i amb ella la música”.Les quatre cançons del disc es titulen Ni a besades, Sense vida, Sedició i Querida España. Amb aquests temes, Aresté va fer aflorar musicalment emocions que estaven al seu interior. Ha considerat que "és important que la música vagi per davant perquè ha de ser com un mirall de la cultura i fan falta més que mai cançons".Txell Bonet, portaveu de l' Associació Catalana pels Drets Civils i parella de Jordi Cuixart, també ha assistit a la roda de premsa. Ha indicat que entén quan Aresté o Enderrock diuen que després del què va passar l'1 d'octubre tothom s'hagi de ressituar. "Entenc que tu (dirigint-se a Aresté) el 2 d'octubre no tinguis el teu discurs preparat perquè la teva resposta al què passa ha de venir del teu estómac i la teva ànima i no t'has de sentir instrumentalitzat per ningú". Bonet també ha assenyalat que el seu fill li diu que és "una llàstima" que una guitarra no pugui entrar a una presó.

