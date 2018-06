​Trias creu que una candidatura del PDECat i ERC guanyaria «bé» a Colau

El líder del PDECat a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, ha opinat aquest dilluns que una candidatura entre el seu partit i ERC podria guanyar "bé" les eleccions municipals del pròxim any a la capital catalana per desbancar Ada Colau de l'alcaldia, però ha assegurat que els republicans no tenen ara com ara aquest interès de presentar-se junts als comicis.Ha rebutjat propostes "estrambòtiques en les quals tothom es creu que pot ser alcalde", i ha garantit que col·laborarà en tot el que pugui perquè la candidata del PDECat, Neus Munté, guanyi les eleccions, ha dit en un debat del cicle "Alcaldes i universitat", organitzat per Alcaldes.eu i per la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Pompeu Fabra (UPF).Trias ha sostingut que impulsors de propostes com les primàries del professor Jordi Graupera la de l'exconseller Ferran Mascarell poden tractar d'encaixar-se, però no si el que pretenen aquestes és encaixar a la resta, i ha avisat: "Encara que els partits estan en una situació complexa, jugar a la destrucció de partits i a la creació de moviments genera populismes que no van bé".L'exalcalde ha advocat per canviar el sistema electoral municipal perquè els alcaldes es triïn mitjançant una segona volta entre les candidatures més votades, ja que, si no, poden arribar a produir-se "barbaritats" i que acabi governant un projecte amb menys suports que uns altres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)