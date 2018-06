VÍDEO Rescat dels GRAE a la cresta El Ferran, a l'Alta Garrotxa

El Grup d'Actuacions Especials (GRAE) del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya va fer tres rescats ahir a muntanya. Un d'ells, a la cresta El Ferran, al terme municipal de Montagut i Oix (Alta Garrotxa), com es pot veure al seu vídeo.Els altres dos rescats van ser al barranc de les Tosques, a Vilaplana Baix Camp, en què van rescatar una excursionista amb lesió de turmell, i al Bruc, on un parell d'escaladors, il·lesos, havien restat aïllats al Salt de la Nina.La Cresta del Ferran és un lloc clàssic d'escalada i per bé que no fereix dificultats extremes, sí que hi ha llocs en què la roca calcària és en descomposició.

El Ferran és un clàssic de l'escalada en cresta. Foto: @TurismeGarrotxa

