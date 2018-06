València acollirà els més de 600 immigrants que Itàlia veta

València s'ha ofert per acollir els 600 immigrants que viatgen a bord del vaixell Aquarius que Itàlia ha vetat. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha donat instruccions perquè Espanya “compleixi els compromisos internacionals en matèria de crisis humanitàries” i aculli el vaixell Aquarius, on es troben 600 persones “abandonades a la seva sort” al Mediterrani, segons ha anunciat la Moncloa mitjançant un comunicat.El port de destinació, segons la mateixa nota, és el de València, i els tràmits per a l’atracament es faran en coordinació amb la Generalitat valenciana. Es tracta, segons la Moncloa, de respondre a “l’obligació” de l’Estat “d’ajudar a evitar una catàstrofe humanitària i oferir un port segur a aquestes persones”, i de complir d’aquesta manera amb “les obligacions del Dret Internacional”.Sánchez actua en aquesta direcció després que Malta i Itàlia hagin denegat els permisos perquè l’embarcació de l’ONG francesa SOS Mediteranée atraqui als seus ports. L’embarcació transporta 629 immigrants, 123 dels quals són menors no acompanyats, i 11 d’aquests nens petits, a més de set dones embarassades.El president espanyol havia rebut aquest dilluns diverses peticions per actuar en aquesta direcció. La primera, la de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que havia ofert a primera hora d'aquest dilluns el port de Barcelona per acollir el vaixell Aquarius. "Barcelona vol ajudar i és aquí per col·laborar des del seu port, els seus serveis socials i la seva gent", ha assegurat l'alcaldessa. Colau assegura que es tracta d'una qüestió "humanitària" i demanava al govern espanyol que si es creu Europa "ara és moment de demostrar-ho" i fer que aquestes persones que fugen de l'"horror" no es quedin "ni un minut més" al mar.ERC també havia presentat una proposició no de Llei al Congrés que emplaçava el govern de Sánchez a “autoritzar de manera urgent i immediata el desembarcament del buc Aquarius al Port de Barcelona”.

