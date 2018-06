Atac d'un grup d'extrema dreta al Casal Independentista El Forn de Girona

El Casal Independentista El Forn de Girona denuncia que la matinada de dissabte a diumenge un grup format per quatre o cinc membres de l'extrema dreta va atacar el local. Segons informen a través de les xarxes socials, primer aquest grup va passar per davant del local i, des del cotxe, van cridar "consignes neonazis i espanyolistes".Pocs minuts després, van llançar diverses ampolles de vidre contra l'establiment, vinculat a l'esquerra independentista, i contra "les persones que es trobaven allà". El Forn recorda que no la primera agressió d'aquest tipus que han patit en els darreres mesos. Per això, han convocat una concentració de suport i de "rebuig al feixisme" aquest dimarts a les set de la tarda, l'hora que tenen previst tornar a obrir portes "després de l'atac".Des del Casal Independentista el Forn afirmen que "ni les amenaces ni les agressions ni la violència de l'extrema dreta" els faran fer un "pas enrere" en el seu compromís polític per "la llibertat del poble català i la lluita socialista, feminista i ecologista".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)