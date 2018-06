​L'Ametlla del Vallès permetrà fer topless a les piscines municipals

L’Ametlla del Vallès permetrà practicar el topless a les piscines de Can Camp i Ca l’Arenys, després que el 60,9% de les dones que han participat a la consulta sobre permetre, o no, aquesta pràctica s’hagi decantat per aquesta opció.Fins el dia 10 de juny, un total de 379 dones majors de 16 anys i empadronades a l’Ametlla del Vallès han participat a la consulta proposada per l’àrea de participació de l’Ajuntament. D’aquestes, 231 (60,9%) han votat a favor de que es permeti fer topless, mentre que 148 (39,1%) hi han votat en contra.Atès que, tal i com es va comprometre l’equip de govern, els resultats d’aquest procés participatiu són vinculants, immediatament s’iniciarà el procediment per canviar la normativa de les piscines del poble.La regidora de Participació, Dolors Ferrer, es mostra “molt satisfeta d’haver fet la consulta, sobretot per l’alta participació que ha tingut” (és el procés participatiu amb més participació dels fets a data d’avui), i per “haver pogut donar veu a la ciutadania i aplicar la voluntat de la majoria”.

