Només el 72% dels habitatges d'ús turístic a Tarragona estan regulats

Tarragona té 1.011 habitatges d'ús turístic repartits per totes les zones de la ciutat, segons un estudi elaborat per la Fundació URV, el PCT l GRATET, que alhora confirma que la ciutat no té una situació alarmant de "saturació".Segons les dades presentades aquest matí a l'espai de Turisme, del total d'habitatges analitzats, un 72,9% es consideren legals perquè compleixen amb la normativa vigent, un 15,6% són irregulars, ja que no consten en el registre i l'11,5% restant se'ls ha catalogat com fora de la normativa. En aquests últims es fa referència als lloguers parcials d'habitatge que la llei actual no ho contempla.L'estudi presentat també deixa palès que la zona més "sensible" de la ciutat, com era d'esperar, és la Part Alta. Al cas antic de Tarragona només un 9% dels habitatges, un 20 en total, no disposen de llicència d'HUT. A banda, aquesta zona és la que concentra un major nombre d'aquests habitatges. Hi ha 5,44 habitatges per cada 100 habitants, per contra, a l'Eixample Centre (2,11) i a Llevant (2,01). la resta de barris de la ciutat la repercussió no arriba ni a l'1 i és força insignificant.Aquest estudi remarca que les zones amb més presència d'habitatges d'us turístic són Llevant, Eixample Centre i Part Alta. Aquest última, com s'ha comentat, és on hi ha més habitatges per habitant però la zona que en té més sense regular és LLevant, dels quals un 75% estan registrats, un 19,3% no i un 5,9% no es poden registrar. Pel que fa a l'Eixample Centre, en total hi ha un 76% que són legals, un 11,8% són il·legals i un 10,6% són alegals. A Llevant un 75% estan registrats, un 19,3% no i un 5,9% no poden registrar-se.Antonio Paolo Russo, professor de gestió de destins del departament de geografia i coordinador del Màster Tourism Destination Management de la URV, és qui ha dirigita aquest estudi i ha destacat que la situació no és alarmant a Tarragona però s'ha de "monitorar" i destaca que el consistori ha d'intervenir amb el tema de la convivència veïna, amb manuals de bones pràctiques, per exemple.Pel que fa a l'estudi, la consellera i presidenta del Patronat de Turisme, Inmaculada Rodríguez, apunta que la percepció que es tenia abans d'executar-lo era que la situació dels habitatges d'ús turístic a la ciutat no seria alarmant i aquesta ha estat la principal bona dada que ha reflectit aquest treball. És un estudi que ha servit per fer una "foto fixa" per saber la situació real.Aquest treball s'ha desenvolupat en quatre mesos i ha comptat amb un pressupost de 17.000 euros.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)