Josep González, únic candidat a la seva successió al capdavant de la Pimec

Tal com es preveia, Josep González no tindrà oposició per repetir com a president de la Pimec, l'organització de la petita i mitjana empresa, que ha convocat eleccions per al 19 de juny. Ell és l'únic candidat. Porta més de vint anys al davant de la Pimec, des que el 1997 l'entitat es va fusionar amb la Sefes, que ja presidia ell.En la nova junta directiva hi són presents 85 persones, i s'ha incrementat la presència de dones directives, que són el 22% dels integrants, entre elles noms com Emma Gumbert, de Bufet Antràs, o Lara Alonso, de la Fundació Universitat i Tecnologia. González es proposa pel nou mandat aprofundir en la transformació digital de les pimes, reforçar els programes de formació professional i contribuir a consolidar el Pacte Nacional per la Indústria.Recentment, va protagonitzar una polèmica amb el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà , quan va sortir al pas d'unes declaracions d'aquest en què anunciava possibles dècades de crisi econòmica per culpa del procés sobiranista. El president de la Pimec, pel contrari, va destacar les bones perspectives de l'economia catalana. Això sí, va reclamar la formació d'un nou Govern l'abans possible. La Pimec ha defensat al llarg de tot el procés el dret a decidir i alhora una sortida dialogada i pactada al conflicte polític.

