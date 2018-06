El PSC, sobre les afirmacions de Borrell: «Alertar dels riscos és sensat»

Quatre dies després de la presa de possessió dels nous ministres de Pedro Sánchez, el PSC ja s'ha vist abocat a sortir del pas d'unes polèmiques del titular de la carpeta d'Exteriors, Josep Borrell, que en una entrevista aquest cap de setmana ha afirmat que Catalunya està "a tocar d'un enfrontament civil" . Lluny de contradir el ministre, el secretari d'Organització del partit, Salvador Illa, ha considerat que "alertar dels riscos és sensat i convenient per incòmode que pugui resultar".El dirigent del PSC ha assegurat que el seu partit s'ha preguntat en moltes ocasions si potser no van insistir prou en les conseqüències que tindria l'aposta per una "via il·legal" que, sota el seu criteri, ha produït un "debilitament de la convivència", a més d'haver comportat "pèrdues econòmiques" per al país. Illa ha insistit que "ningú pot sentir-se cohibit" per expressar-se, que s'ha de poder celebrar un homenatge a Cervantes sense incidents i que els partits han de poder celebrar actes amb tota normalitat arreu del país.Després de la primera reunió de l'executiva del PSC després de la posada en marxa del govern de Sánchez, Illa ha explicat que els socialistes catalans assumiran un paper de "facilitadors de la recuperació de la lleialtat i confiança mútua" entre els governs de Catalunya i Espanya. Està previst que el president de la Generalitat es reuneixi aviat amb Sánchez i el PSC s'ha compromès a arromangar-se per afavorir un clima de "diàleg, negociació i pacte".La línia vermella que fixen els socialistes, però, és el del respecte a la legalitat. De fet, Illa ha aprofitat que s'han complert 30 anys de la mort de l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas per afirmar que "el millor homenatge" que es pot fer a qui va contribuir a restituir les institucions catalanes és "no jugar-se aquestes institucions i menys al pòquer i anant de farol". La declaració és tot un dard a l'independentisme després de les afirmacions que aquest cap de setmana ha fet l'exconsellera Clara Ponsatí.

