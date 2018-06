​Barcelona tindrà finalment una pantalla gegant per seguir la selecció espanyola al Mundial

Barcelona tindrà finalment una pantalla gegant per seguir els partits de la selecció espanyola durant el Mundial de Rússia. La plataforma Barcelona amb la Selecció la instal·larà en el Camp de l'Àliga, a la plaça d'Alfons Comín del districte de Gràcia. Aquest equipament és de propietat municipal però el gestiona la Fundació Marcet. El primer partit que s'hi podrà veure serà l'estrena de la selecció en el Mundial, que serà el partit que l'enfrontarà aquest divendres a Portugal a partir de les 20.00 h.Barcelona amb la Selecció col·locarà una pantalla de 18 metres quadrats amb un equip de so de 10.000 watts. Les portes del camp, que és de gespa artificial, s'obriran a les 18.00 h, dues hores abans que comenci el partit. Per accedir-hi caldrà superar un control d'accés i l'aforament serà limitat. El grup de rumba catalana i flamenc Los Sembraos s'encarregarà d'amenitzar la vetllada abans que comenci el partit, segons ha detallat la plataforma. La col·locació de la pantalla està patrocinada per la Lliga de Futbol i Valdebebas, entitat dedicada al desenvolupament immobiliari a Madrid.El govern d'Ada Colau es va mostrar disposat a mitjans de maig a buscar un lloc tancat per seguir els partits amb una pantalla gegant , però va reiterar que denegava qualsevol permís per fer-ho a la via pública per motius de seguretat. Segons ha subratllat Barcelona amb la Selecció, l'executiu municipal, "a més de denegar tots els permisos presentats a la via pública per veure el Mundial complet, només acceptava seguir els partits a partir de la semifinal en un pavelló de Montjuïc".La plataforma ha remarcat que no ha volgut esperar fins a les semifinals, i ha optat per posar la pantalla des del principi. Segons el president de Barcelona amb la Selecció, Nacho Pla, l'Ajuntament "té una mica de fòbia" a la marca Espanya. Ha indicat que el consistori s'ha limitat a donar el vistiplau a la pantalla gegant després d'aprovar diversos informes que han aportat els organitzadors, com un pla d'autoprotecció, un informe d'impacte acústic i un de mobilitat. Fonts municipals han indicat que s'ha autoritzat l'espai que més complia amb "requisits de seguretat, aforament i convivència".Barcelona amb la Selecció va arribar a advertir a mitjans de maig que, si no s'arribava a un pacte per instal·lar una pantalla gegant, tornaria a situar-se a la plaça Catalunya si calia malgrat no tenir permís com en el 2016 amb l'Eurocopa, quan va ser multada amb una sanció amb un import de 3.300 euros. Inicialment Colau s'havia negat a que s'instal·lessin les pantalles al carrer , més endavant es va anunciar un acord que ho feia possible , però finalment no hi va ser i la plataforma va actuar pel seu compte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)