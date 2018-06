Nou gerro d'aigua freda contra el PP en forma de sentència judicial

L’Audiència Nacionla ha condemnat a quatre anys de presó a l’exsecretari general del PP del País Valencià, Ricardo Costa, i ha absolt l’exvicepresident de la Generalitat Valenciana, Vicente Rambla, pel finançament irregular del partit liderat aleshores per Francisco Camps en les eleccions de 2007 i 2008.El jutge José María Vázquez Honrubia també condemna els líders de la trama Gürtel: Francisco Correa a 5 anys i tres mesos de presó; Pablo Crespo a 5 anys de presó; i a Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ a sis anys i nou mesos per girar factures falses perquè altres empresaris sufraguessin il·lícitament part dels actes electorals dels populars.Aquestes penes s’acumulen a les interposades ja per les irregularitats a Fitur i per la primera època de la trama Gürtel.El magistrat condemna que ha quedat provat que els populars valencians van pagar amb diner negre part dels actes electorals de les campanyes autonòmiques i municipals de 2007 i les espanyoles del 2008 i altres esdeveniments, tots ells organitzats per l’empresa de la Gürtel, Orange Market.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)