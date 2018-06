El Govern acusa Borrell de fer afirmacions sobre Catalunya que són «mentida»

"Espero que comenci a matisar unes afirmacions que són mentida". Així ha respost la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Elsa Artadi, a les afirmacions del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que en una entrevista a La Sexta va dir que Catalunya es troba "a tocar d'un enfrontament civil" Artadi ha insistit que aquestes afirmacions estan "allunyades de la realitat" i ha considerat que, "o bé el ministre passa poc temps a Catalunya o hi ha una voluntat de donar una imatge a l'exterior que no s'adiu amb la realitat". L'intercanvi de retrets es produeix en un moment en què el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'han emplaçat a reunir-se en breu.Borrell també va dir en aquesta mateixa entrevista que voldria "discutir democràticament" amb Oriol Junqueras -a la presó d'Estremera des de fa set mesos-, perquè això contribuiria a "rebaixar la tensió social". Alguns dels ministres de Sánchez, com ara Meritxell Batet, s'han mostrat partidaris de l'acostament dels presos polítics a presons catalanes. Amb tot, han reiterat que aquesta decisió depèn del poder judicial.

