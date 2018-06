L'Audiència Nacional també considera provada la caixa B del PP valencià

L'Audiència Nacional també acredita que el PP de Francisco Camps va finançar il·legalment tres campanyes electorals (municipals, autonòmiques i generals) els anys 2007 i 2008. Ho diu la sentència que afecta les peces separades de la trama 'Gürtel' a València i que condemna a 18 dels 20 acusats.La pena més alta és per Álvaro Pérez -El Bigotes- (6 anys i 9 mesos) que havia resultat absolt en la sentència de la primera època de la Gürtel el passat 24 de maig. A l'empresari Francisco Correa li imposa 5 anys i 3 mesos de presó i a Pablo Crespo, 5 anys (ambdós estan ja a la presó). A tots ells els aplica atenuants per haver confessat i col·laborat amb la justícia.En el cas de l'exsecretari general del PPCV, Ricadro Costa, el condemna a 4 anys, i en canvi absol l'expresident valencià Vicente Rambla. Als nou empresaris que van reconèixer els fets el tribunal els substitueix les penes per multes. En aquest cas, i a diferència de la sentència del maig, no es condemna el PP a títol lucratiu perquè cap de les acusacions ho havia demanat. En aquest judici, l'expresident Camps va declarar com a testimoni després de les acusacions de Costa-Dies després que la sentència de la primera època de la Gürtel donés un cop dur al partit i confirmés que va existir una caixa B, ara se suma un nou revés judicial. L'Audiència Nacional ha dictat sentència pel que fa a les peces separades de la trama Gürtel al PP valencià. El jutjat Central Penal ha imposat penes que van des dels 4 mesos fins als 6 anys i 9 mesos de presó, i condemna 18 dels 20 acusats per delictes electorals, falsedat documental continuada i contra la hisenda pública.Al líder de la trama, Francisco Correa (condemnat ja al maig a 51 anys i 11 mesos) li imposa ara una nova pena de 5 anys i 3 mesos. Un altre dels condemnats és l'exsecretari d'Organització del PP gallec, Pablo Crespo, condemnat a 5 anys (a la sentència del maig n'hi imposaven 37 anys i 6 mesos). En canvi, si al maig l'Audiència Nacional absolia a Álvaro Pérez, ara en aquesta sentència de la branca valenciana és qui té la pena més alta: 6 anys i 9 mesos. Pérez era el gerent d'Orange Market, l'empresa de Correa.En la sentència, es reconeix que s'aplica l'atenuant de col·laboració activa i confessió a tots tres per haver revelat informació durant el judici i, en el cas de Correa, també per haver permès recuperar 2 MEUR que estaven a comptes de Suïssa.Pel que fa a membres de l'entramat empresarial del Grupo Correa, també condemnen Cándido Herrero a 5 anys i 1 mes i a l'assessor financer Ramón Blanco Balín a 3 anys.A nivell polític, el màxim condemnat és l'exsecretari general del PPCV Ricardo Costa, a qui l'Audiència Nacional li imposa 4 anys de presó (també li reconeix atenuants per confessió i col·laboració). Sobre Costa, la sentència usa doctrina del Tribunal Suprem i el considera com "l'home que estava darrera" ja que tenia el "domini funcional" del finançament irregular de les campanyes electorals.En canvi, absol l'expresident valencià Vicente Rambla. La sentència reconeix que se l'absolt perquè "no hi ha prova directa ni indiciària de qualitat i quantitat suficient que permeti concloure que va cometre els delictes".En el cas dels empresaris que haurien finançat il·legalment les campanyes del PP, el tribunal modifica les penes de presó (que no arribaven als 2 anys) per multes de fina a 154.500 euros per haver reconegut els fets. A més, l'Audència Nacional els reconeix el fet d'haver ingressat els diners reclamats per la justícia i que superen el milió d'euros (1.057.101 euros) per fer front a qualsevol responsabilitat que se'ls pogués reclamar. Un dels empresaris, José Enrique Fresquet, ha resultat absolt perquè s'ha retirat l'acusació.La sentència reconeix, però, que les confessions de Costa i Correa han "arribat tard" i "provocades" per les dels empresaris però que no per això "deixen de ser rellevants" per confirmar els indicis. Defensa, per això, que cal rebaixar-los la pena per donar "exemple" i fer veure que si es col·labora en els casos de corrupció es poden obtenir disminució de les penes sol·licitades.En la sentència, es reconeix que el grup Correa va estendre la seva activitat de Madrid a València per aprofitar l'influència del PP per arribar a empresaris. L'empresa de Correa s'encarregava de fer els contactes i, segons la resolució, eren els responsables polítics els que contractaven els serveis a Orange Market (empresa de Correa), que s'abonaven "de manera irregular, en part en efectiu i en part a través de tercers".El PP valencià va contractar l'empresa de Correa per a les campanyes electorals de 2007 (municipals i autonòmiques) i per a les generals del 2008, saltant-se la quantia màxima admesa com a despesa electoral que preveu la llei i facturant despeses dels partits a través de terceres persones. Els empresaris que abonaven a l'empresa de Correa part d'aquests serveis eren, a més, empreses que tenien contractes adjudicats i que, per tant, no podien fer donacions al PP.A la sentència, es recull que l'empresa de Correa i el PPCV només van declarar una quantitat de 175.000 euros per l'organització de les campanyes però la xifra real, segons el tribunal, superava els 2 MEUR. Uns diners que van quedar al marge de qualsevol facturació i comptabilització. El sistema dissenyat per als pagaments era, segons la sentència, a través de factures correctes, altres falses i també pagament en negre.Segons el jutge, no s'acredita que els polítics busquessin un enriquiment personal amb aquesta trama corrupta sinó que actuaven "per pura ambició política d'arribar i mantenir-se en el poder".En aquest judici, l'expresident valencià Francisco Camps va ser citat com a testimoni després de les acusacions vessades pel seu secretari general, Ricardo Costa. El jutge diu que la seva declaració a ser "totalment infructuosa" perquè "no sabien res, no reconeixen res i no recorden res". Recorda que, com a testimoni, té el dret a no declarar contra sí mateix i a no declarar-se culpable.La sentència no és ferma i es pot recórrer. Fonts de la Fiscalia han comunicat que l'estudiaran abans d'emetre qualsevol valoració o decisió.

