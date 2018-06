El govern de Sánchez descarta incloure el dret a decidir a la Constitució

La ministra d'Administració Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha assegurat aquest dilluns que introduir el dret a decidir en una proposta de reforma constitucional no entra en els plans del govern espanyol: "No contemplem aquesta possibilitat com no la contemplen la majoria de les constitucions del món", ha sentenciat. En una entrevista en RNE , Batet ha defensat una reforma constitucional forjada en la Comissió del Congrés que analitza el model territorial, un espai on al seu judici, és "important que compareguin experts" per fer una "anàlisi seriosa i rigorosa" de la situació i que existeixi "voluntat dels partits polítics" perquè "sense consens no es reformarà res" i "no es pot avançar".Per a Batet, la reforma és necessària perquè "la crisi territorial no ha fet més que créixer" en els últims anys, "en gran mesura perquè el govern d'Espanya va negar l'existència de la crisi i la possibilitat de buscar solucions o fer política" i ara "és el moment"."Aquesta comissió parlamentària necessita ser activada i necessita la participació de totes les forces polítiques. Hi ha molts grups parlamentaris que no estan i urgeix que vagin, participin activament i aprofitin un dels millors instruments que tenim a la taula per concórrer, participar en un debat serè i abordar què és el que cadascun de nosaltres vol plantejar", ha destacat.Preguntada pels articles de l'Estatut de Catalunya tombats en el seu moment pel Constitucional i que es podrien recuperar, Batet ha assenyalat aquells que van ser declarats inconstitucionals "no pel contingut sinó perquè l'Estatut no era la norma adequada per regular la matèria" i ha explicat que alguns d'ells versen sobre lleis orgàniques de l'Estat com la del Poder Judicial."Aquí hi ha marge per treballar, és veritat que afecta a lleis orgàniques, i que quan ens plantegem modificar aquest tipus de lleis cal fer-ho des del punt de vista del consens i d'acords molt amplis, perquè no són lleis que es puguin anar modificant a l'atzar d'una majoria conjuntural, és bo que responguin un sentiment majoritari i transversal", ha postil·lat.

