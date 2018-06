El PDECat situa l'1-O com a línia vermella en cas de reforma constitucional

Quines han de ser les fronteres de la reforma constitucional que planteja el nou govern espanyol de Pedro Sánchez, almenys verbalment? La resposta, segons el PDECat, és binària: el mandat de l'1-O i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. "Volem diàleg i una reunió entre el president Quim Torra i Sánchez", ha recalcat la portaveu de la formació nacionalista, Maria Senserrich, després de l'executiva del partit.En aquest punt, Senserrich ha reclamat al líder del PSOE que posi d'acord els seus ministres, tenint en compte que Meritxell Batet i Josep Borrell, han exhibit un to diferent sobre Catalunya. Mentre Batet ha apuntat la possibilitat d'una reforma "urgent" de la Constitució, Borrell assenyalava ahir al vespre que el país viu al caire d'un "enfrontament civil" . "Això és una indignitat i una barbaritat. Si volen seure i parlar, endavant. Però no acceptarem els insults a la intel·ligència", ha dit.El PDECat manté la "porta oberta" a bastir una candidatura unitària de l'independentisme a Barcelona, però destaca que ha d'anar "més enllà dels noms". "Als nostres òrgans ja decidirem quina és la millor opció", ha recalcat Senserrich. La setmana passada, Carles Puigdemont apostava obertament per una candidatura d'aquest tipus, i considerava interessant la proposta de Jordi Graupera de primàries obertes perquè "sacsejava" l'espai sobiranista.Aquest divendres hi ha prevista la convenció municipal, que reunirà els regidors i els caps de llista que ja han estat designats a través de primàries. S'acordarà un manifest de "compromís municipal", s'hi debatrà el nom -la direcció vol que sigui Junts per Catalunya- per anar als comicis, i el tercer aspecte que es tractarà serà l'estratègia. La convenció, ha indicat Senserrich, inclourà representants de totes les vegueries.

