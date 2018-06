ERC avisa el govern de Sánchez que el diàleg ha de ser «sense renúncies ni condicions»

Missatge clar i directe d'ERC al govern de Pedro Sánchez. Després de diverses declaracions dels ministres del PSOE sobre la situació política a Catalunya, la formació republicana ha avisat al nou president espanyol que el diàleg i la negociació s'ha de construir "sense renúncies ni condicions". "Això és el que defensarem, hem de poder parlat de tot", ha afirmat la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, que ha subratllat que l'independentisme no està disposat a aparcar el dret a l'autodeterminació. "És el repte que plantegem a Pedro Sánchez", ha afegit.Els republicans admeten que ja no esperaven "res" de l'executiu liderat per Sánchez, però s'han mostrat preocupats per les sensacions "negatives" d'aquests primers dies. Entre els mals exemples citats per Vilalta hi figuren les declaracions del ministre d'Exteriors, Josep Borrell , que aquest cap de setmana ha afirmat que la societat catalana es troba a tocar d'un "enfrontament civil". "Les declaracions, a més de ser mentida, són molt irresponsables", ha exposat Vilalta. "Hauria de recordar que ja no participa en actes de Societat Civil Catalana i que no és ministre de Propaganda sinó d'Exteriors", ha reblat. ERC recomana a Borrell que "treballi per refer la reputació de l'Estat".Vilalta ha posat en valor les primeres desicions del Govern de la Generalitat, com els recursos destinats als mitjans públics (TV3 i Catalunya Ràdio) i el suport a les entitats socials, amb els 250 expedients resolt de pagaments encallats al tercer sector. També s'ha referit a la situació dels presos. "Demanem l'alliberament dels presos polítics perquè la situació és injusta i desproporcionada", ha insistit la portaveu. Vilalta ha destacat que, com a mínim, cal atendre els "drets" dels dirigents empresonats, com el seu acostament a Catalunya. "No és cert que el govern de l'estat espanyol no hi pugui fer res", ha recalcat.

