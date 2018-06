El responsable econòmic de CDC es desvincula del cas del 3%

El responsable de l'àrea econòmica i jurídica de CDC, Francesc Xavier Sànchez, ha sortit "tranquil i satisfet" de declarar davant el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata pel 'cas 3%'.Sànchez ha assegurat que no gestionava les donacions al partit, que no eren la seva "responsabilitat" i que se n'encarregava el tresorer, Andreu Viloca (també investigat a la causa)."Ho portava l'administrador del partit que crec que ho ha fet de manera impecable", ha manifestat. Sànchez diu que la seva funció era d'assessoria jurídica i de comunicació i que només sabia "els números generals" del partit.Segons ha explicat, el jutge s'ha interessat molt per l'estructura general de Convergència i pel repartiment de funcions. Segons fonts presents a la declaració, ha negat haver intercedit a favor d'empresaris per aconseguir adjudicacions i afirma que, en el cas de Josep Manel Bassols, l'empresari el va anar a trobar perquè "tenia un interès polític" i volia també un càrrec per a la seva dona.El jutge José de la Mata ha iniciat aquest dilluns la ronda d'interrogatoris als 23 investigats de la causa que fins ara s'instruïa als jutjats del Vendrell. De la Mata, que la primavera passada es va declarar competent per assumir la investigació, interrogarà aquesta setmana la meitat dels imputats mentre que la resta compareixeran la setmana que ve.Aquest dilluns estava citat a declarar l'exresponsable econòmic i jurídic de CDC Francesc Sánchez, amb una llarga trajectòria en la formació convergent. El jutge considera que Sánchez va contribuir "a posar en marxa l'estructura per finançar il·legalment el partit en forma encoberta" per la via de "donacions" a fundacions vinculades a CDC. De la Mata considera que el partit actuava en connivència amb empresaris i altres càrrecs de l'administració catalana, alterant concursos públics per beneficiar empreses ben relacionades amb les sigles convergents.També han estat cridats a declarar aquest dilluns Anna Dolors Benítez, que va ser cap econòmica i financera de CDC, i Carles del Pozo, exgerent i coordinador de l'àrea econòmica del partit. Segons de la Mata, van interactuar juntament amb l'extresorer Andreu Viloca "en tota la gestió de donacions". Els 23 investigats estan acusats de delictes de prevaricació, suborn, alteració de preus en concursos públics, malversació, blanqueig, frau, finançament il·legal de partits, falsedat i tràfic d'influències.La CUP, com ja havia fet des del juny del 2017, també s'ha personat com a acusació popular en el cas 3% a l'Audiència Nacional. L'advocada Montse Vinyets ha estat present aquest dilluns en les citacions als jutjats madrilenys. El paper com a acusació popular permet a la CUP accedir al contingut de les actuacions de la causa i participar en les diligències.En una nota pública, els anticapitalistes argumenten que el seu objectiu és "garantir que s’arriba al fons de la investigació i de que es duu a terme un procediment transparent perquè tota la informació arribi als ajuntaments afectats" per la investigació.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)