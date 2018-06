El «Liceu a la Fresca» traspassa fronteres i arriba a 300 municipis

Manon Lescaut, el primer gran èxit de Puccini És una de les òperes més populars de Giacomo Puccini, el seu primer gran èxit. Manon Lescaut arriba en nova producció del Gran Teatre del Liceu, el Teatro di San Carlo de Nàpols i el Palau de les Arts Reina Sofía de València, de la mà del director d'escena i escenògraf italià Davide Livermore, que ens trasllada a l'emblemàtica Ellis Islan, lloc d'entrada d'immigrants a finals del segle XIX o on actualment s'aixeca l'Estàtua de la Llibertat a Nova York.



L'illa és el punt de partida de la història d'ascensió de la cortesana Manon i el seu estimat Des Grieux. La música, fidel als principis del verisme, recau en la batuta d'Emmanuel Villaume, que dirigeix un repartiment de luxe encapçalat per la sopreano Liudmyla Monastyrska, una de les veus més aclamades internacionalment i que debuta en el paper de Manon, i el tenor nord-americà i habitual de l'escenari del Liceu Gregory Kunde, com a Des Grieux.

L'opera tornarà a sortir al carrer aquest divendres 16 de juny, amb una nova edició del Liceu a la Fresca , "un projecte fonamental que ens permet tornar a la societat tot allò que la societat ens dona", tal i com explica Salvador Alemany, president de l'entitat. Aquesta és la gran idea que mou la institució, una de les grans referències culturals de Catalunya: "apropar l'expressió artística a qui no en té accés i obrir l'òpera a tothom perquè pugui ser gaudida, sense distincions". Les xifres parlen per si soles: més de 100.000 persones en 300 emplaçaments diferents veuran un mateix esdeveniment gràcies a la iniciativa.La quarta edició de Liceu a la Fresca, que s'emmarca en les celebracions el vintè aniversari de la reobertura de la històrica sala barcelonina, creix un 81% respecte l'edició de 2017 i compta amb la gran novetat de traspassar fronteres més enllà d'Andorra –que ja hi participava la passada edició– i arribar a Portugal (Porto i Lisboa), Itàlia (L'Alguer) i França (Arles, Cotlliure, Morellàs, Perpinyà, Pesillà de la Ribera i Prats de Molló). En total, 305 espais de 300 municipis, batent rècords a Catalunya (266 municipis i 41 comarques) i a la resta de l'Estat (creixement del 30%), i augmentant també el número d'emplaçaments a Barcelona i Madrid.L'èxit de la iniciativa és indiscutible, com bé demostren els resultats, creixent exponencialment dels 14 municipis que van participar en la primera edició. "S'apunten al projecte perquè creuen tant com nosaltres que la cultura de qualitat és una cosa important per la ciutadania", subratlla Alemany. En aquesta mateixa línia, el director general Valentí Oviedo creu que el projecte "respon a molts dels atributs i dels objectius que té el Liceu: que l'òpera sigui una acció col·lectiva, com a part fonamental de la gràcia de l'activitat". En aquest sentit, Manon Lescaut és "una peça ideal per endinsar-se per primer cop al món operístic".El projecte, que s'integra dins el Liceu al Territori, compta amb la participació activa de l'Obra Social "la Caixa" i Endesa i amb el patrocini d'Estrella Damm. Serà retransmès en directe des de l'Arc de Triomf per Televisió de Catalunya, que farà un programa especial, presentat per Carolina Rosich i Toni Puntí. RTVE també retransmetrà en directe, a través de La 2, des de la Plaza Mayor de Madrid i amb la presentació d'Eva Sandoval. La Rádio e Televisao de Portugal també s'uneix al projecte i retransmetrà la peça amb subtítols al portuguès.

