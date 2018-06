Domènech proposa a Torra crear una «taula de diàleg» per teixir acords

Crear una "taula de diàleg" a Catalunya per teixir acords entre les diferents formacions polítiques a Catalunya per afrontar la negociació de la sortida al conflicte territorial amb el govern espanyol. Aquesta és la proposta que el líder dels comuns, Xavier Domènech, ha posat sobre la taula del president de la Generalitat, Quim Torra, en la reunió que han mantingut a Sant Jaume. "Primer fa falta arrobar a grans consensos a Catalunya", ha defensat Domènech, que ha tornat a reivindicar que el seu espai seguirà defensant el dret a decidir com a via de resolució.El plantejament ha estat ben rebut per part del president, segons ha explicat la portaveu del Govern, Elsa Artadi, que ha recordat que precisament la celebració d'un referèndum ha estat la proposta que més suport a suscitat en la societat catalana, tal i com s'ha fet palès en els pactes nacionals pels dret a decidir i el del referèndum.El líder dels comuns ha posat com a patró a seguir l'Espai Democràcia i Convivència, l'ens format per sindicats i entitats sobiranistes que van convocar la manifestació del 15 d'abril per demanar la llibertat dels presos. A aquesta taula, ha precisat, haurien de seure els representants de les formacions polítiques i de la societat civil amb l'objectiu de tancar consensos per apuntalar el diàleg amb el govern espanyol i que aquest sigui "més fort i més resolutiu".La recuperació plena de les institucions catalanes així com l'apropament dels presos polítics a presos catalanes són, ha dit Domènech, "peces clau" per a la distensió del conflicte entre Catalunya i Espanya. Amb tot, ha estat ambigu quan se li ha preguntat si aquesta darrera qüestió depenia de la voluntat política de Sánchez i s'ha limitat a dir que depèn de la voluntat d'institucions penitenciàries.En el camí de teixir un diàleg amb el govern espanyol, ha insistit que "ningú ha de renunciar a les seves aspiracions finals" i ha demanat tant a Torra com al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que tinguin "voluntat real" d'arribar a acords. Malgrat que el PSOE ha tancat la porta a acceptar la celebració d'un referèndum a Catalunya, el líder dels comuns ha seguit defensant que cal un "nou estatus polític" que inclogui el dret a decidir. La reforma federal de la Constitució, que els socialistes han tornat a posar sobre la taula, no és, segons Domènech, l'"única" via per resoldre el conflicte i, a més, és un camí que trigaria en donar resultats.Domènech sí ha dit, però, els socialistes s'haurien de centrar en explicar bé la seva proposta en comptes de fer declaracions com les del ministre d'Exteriors, Josep Borrell, que ha dit que Catalunya està "a tocar d'un enfrontament civil". Sota el seu judici, aquestes paraules no ajuden precisament a fer més lleugera la situació.Segons ha explicat Artadi, Torra vol crear més vincles de diàleg amb l'espai dels comuns i els republicans tant de Catalunya com d'Espanya. Ja està buscant data per reunir-se amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i també ha expressat a Domènech la seva voluntat de reunir-se amb el líder de Podem, Pablo Iglesias.A més de la creació d'una taula de diàleg, Domènech també ha demanat al Govern de Torra dos gestos per crear un bon clima per negociar els pressupostos amb els comuns -a qui el Govern situa com a possibles socis just després de la CUP-: que es tornin a finançar les escoles bressol i que aturi la subhasta de pisos públic provinents d'herències. Artadi s'ha compromès a estudiar quin "marge" tenen amb la primera de les qüestions, que ha acceptat com a "deures", però sobre la subhasta de pisos ha precisat que els que són aptes per a ús social es posen al servei de la borsa d'habitatge i que els altres se subhasten per aconseguir recursos per destinar a polítiques socials.Domènech també s'ha compromès a fer costat al Govern a l'hora de recuperar les lleis socials suspeses pel Tribunal Constitucional. Amb tot, ha demanat que s'apliquin ja les parts d'aquestes normatives que sí que estan vigents, com ara la de la llei de pobresa energètica o la del canvi climàtic. És així com, ha precisat, es demostrarà que hi ha "voluntat real" d'aplicar-les.Domènech és el segon dirigent que desfila per la Generalitat després que el passat divendres Torra es reunía amb el líder del PSC, Miquel Iceta, per assentar les bases del diàleg amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez És habitual que el president de la Generalitat, quan assumeix el càrrec, convidi gradualment els líders dels grups parlamentaris per analitzar la situació política del país. Quim Torra preveia encetar la ronda de contactes amb Inés Arrimadas, líder de Ciutadans -el partit més nombrós a la cambra catalana després de guanyar les eleccions del 21-D-, però ella s'hi ha negat. El motiu? La presència d'una pancarta al balcó de Palau per l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)