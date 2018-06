​Colau reclama a Sánchez un canvi en la política penitenciària per reprendre el diàleg

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat al nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, un canvi en la política penitenciària per iniciar una nova etapa de diàleg. "Per reprendre el diàleg, és importantíssim que el govern mostri un canvi en la política penitenciària", ha defensat Colau des de Madrid, en un esmorzar informatiu organitzat per Nueva Economía Fórum.Colau ha tornat a exigir a Sánchez, però aquest cop des de la capital espanyola, q ue procedeixi com més aviat millor al trasllat dels presos polítics a presons catalanes i "que no digui que no està a les seves mans" perquè és una mesura que "sí que ho està" i que, al seu judici, és urgent abordar per avançar cap a la resolució del conflicte a través del diàleg.Ha assegurat que en aquest moment "clau de començar el diàleg", el nou govern espanyol no ha de "mirar cap al costat" i, "com mínim, en termes humanitaris", ha de traslladar "al més aviat possible les persones que estan a la presó a presons catalanes per no maltractar cruelment les famílies dels presos, especialment els fills petits"."Les persones que estan a la presó són una anomalia que genera una gran distorsió en qualsevol diàleg", ha criticat l'alcaldessa durant una intervenció en la qual ha reconegut que l'arribada del PSOE al govern espanyol suposa l'oportunitat per començar "una nova etapa de diàleg i negociació política".Així, ha avisat Sánchez que, a més de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, ha de procedir a l'apropament dels presos, una mesura que pot adoptar, encara que l'alliberament sí depengui del procés judicial.Colau ha celebrat el "nou temps" que s'ha obert a Espanya amb la sortida del PP del govern i l'arribada del PSOE, però ha demanat a Sánchez que comenci ja a transformar els seus "gestos" en "mesures concretes" i que assumeixi que el seu executiu no pot ser "autocomplaent" sinó que ha de buscar acords i diàleg amb la resta de forces."El nou Govern de Pedro Sánchez el primer que ha d'entendre és que els gestos són importants, però que evidentment ara no podem continuar només amb gestos. S'han de convertir en lleis i polítiques concretes", ha defensat.Entre les primeres mesures que espera del nou govern espanyol, Colau ha destacat la necessitat de reformar la llei d'arrendaments urbans (LAU) per frenar les "pujades abusives" que s'estan produint en els lloguers de les grans ciutats. Es tracta d'una qüestió que Podem ja ha plantejat al Congrés, a través d'una proposició de llei que està a l'espera que el govern espanyol doni la seva conformitat a la tramitació."Exigeixo responsabilitat, que no es miri cap a un altre costat, i que s'abordi d'una vegada la reforma de la LAU i que com a mínim s'estenguin els lloguers a cinc anys, i s'impedeixin pujades abusives com es fa en altres llocs del món. Això no és impedir que hi hagi un mercat lliure del lloguer, sinó que s'impedeixin les pujades abusives", ha emfatitzat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)