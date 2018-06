S'esfondra un altre edifici a Olot

Els bombers han obligat a desallotjar els habitatges veïns. Foto: ACN.

Nous esfondrament al nucli antic d'Olot (la Garrotxa), aquest cop la tarda d'ahir diumenge al carrer Alt del Tura, a la plaça Campdenmàs. L'ensulsiada es va produir a l'interior d'una de casa de quatre plantes deshabitada. Tanmateix, els Bombers van haver de desallotjar algunes famílies dels habitatges veïns, que han hagut de passar la nit fora de casa i que ho faran fins a nou avís, si més no fins que els tècnics municipals hagin estudiat si poden o no, tornar al seu domicili.El sotsinspector i cap de torn dels Bombers, Enric Cano, ha advertit que a l'immoble li convé una "rehabilitació urgent". "El problema és que ara mateix l'edifici està exposat a la pluja, i per tant podria caure alguna part més", ha assenyalat Cano.Per la seva banda, el batlle de la capital garrotxina, Josep Maria Corominas, ha lamentat els perjudicis per a les persones desallotjades, però ha dit que "per responsabilitat" no poden deixar-los tornar fins que hi hagi "plena seguretat". Corominas, amb enuig visible, s'ha mostrat molest amb els propietaris que no rehabiliten edificis d'aquest barri d'Olot i diu que "no es pot esperar a que caiguin" per actuar. De fet, no és la primera vegada en els darrers anys que hi ha esfondraments de divers mena en el Nucli Antic d'Olot, tot i els esforços del consistori per aconseguir que no se'n produeixin més.El batlle ha concretat que alguns dels desallotjats han pogut anar a cases de familiars, mentre que a la resta se'ls facilitarà un lloc on passar la nit. Els afectats han pogut entrar de nou als seus domicilis acompanyats pels Bombers per recollir les pertinences que necessitin fins que els tècnics donin llum verda per tornar a casa seva.Segons ha explicat Corominas es tracta d'un edifici propietat de diverses persones que no viuen a Olot. El batlle ha recordat que el d'aquest diumenge "no ha estat un cas aïllat" i demana que no s'abandonin els immobles del casc antic "com si fos una cosa que es llença a la paperera". "No és només una demanda sinó més aviat una exigència. Si cal, que vinguin a l'Ajuntament, que els ajudarem en el què faci falta", ha reblat.Segons els Bombers les parets laterals "aguanten bé", però cal que els arquitectes en facin un estudi més acurat. De fet, la part que ha cedit ha estat a l'interior de l'edifici, una zona que ja estava apuntalada. "La primera mesura que hem de prendre és assegurar-nos que això no pugui anar a més i que no acabi de caure", ha assenyalat Corominas.Fins a la zona s'hi van desplaçar sis dotacions dels Bombers, a més de diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local d'Olot.

