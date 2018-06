Mor una dona de 60 anys en l'incendi d'un pis a Nou Barris de Barcelona

Una dona d'uns 60 anys ha mort en l'incendi d'un pis al districte de Nou Barris de Barcelona. Una desena més de persones han hagut de ser ateses per intoxicació de fum.El sinistre ha tingut lloc en un edifici de cinc plantes del número 81 del carrer de la Jota, al barri de Vilapicina. Fins a nou dotacions dels Bombers han acudit al lloc dels fets per atendre els afectats, que no han hagut de ser traslladats a l'hospital.El foc s'ha declarat en un pis de la segona planta, ha deixat totalment calcinat un dels pisos i ha obligat a desallotjar tot l'edifici.Els bombers han activat nou dotacions i han rescatat set persones que es trobaven dins de l'edifici.Els bombers han extingit l'incendi i han ventilat tot l'edifici, encara que les famílies desallotjades no poden tornar de moment.S'ha activat el servei del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona per atendre les famílies afectades i assistir els familiars de la dona morta.

