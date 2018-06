Punt i final als treballs per evitar l'atropellament d'amfibis a Sant Climent Sescebes

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha acabat els treballs per evitar l'atropellament d'amfibis al tram de la GI-602 que passa per Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). Les obres, que han tingut un cost de 170.000 euros, s'han fet per facilitar els moviments de la fauna al voltant dels estanys de la Cardonera i d'en Pous. Tots dos, inclosos dins l'espai 'Basses de l'Albera' (que forma part del Pla d'Espais d'Interès Natural, el PEIN, i la Xarxa Natura 2000). A la bassa de la Cardonera s'hi ha construït un nou pas inferior prefabricat que passa per sota de la carretera, perquè el facin servir tant amfibis com petits vertebrats. I a la d'en Pous, per la seva banda, s'hi ha enretirat una tanca metàl·lica i s'ha substituït per una altra de formigó (que, al seu torn, també serveix com a cuneta d'un dels costats de la GI-602).La Generalitat ha finalitzat les obres del projecte de millora de la connectivitat per als amfibis i altres petits vertebrats a la carretera GI-602, a Sant Climent Sescebes (Alt Empordà). L’actuació permet facilitar els moviments de la fauna a l’entorn dels estanys de la Cardonera i Pous, que es troben dins l’espai ‘Basses de l’Albera’ inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) i la Xarxa Natura 2000. Les actuacions han tingut un cost d’uns 170.000 euros.Les obres executades a l’estany de la Cardonera han consistit en la construcció d’un nou pas inferior prefabricat sota la carretera Gi-602 com a pas de fauna per amfibis i petits vertebrats; l’adequació d’un drenatge existent i la construcció d’una tanca permanent de formigó d’uns 220 metres de longitud i uns 40 centímetres d'alçada, paral·lela a la carretera, que condueixi als amfibis cap als passos inferiors i els barra el pas cap a la carretera. D’aquesta manera es millora la connexió de l’estany, el qual es troba dividit per la meitat per l’esmentada carretera.A l’estany d’en Pous, per la seva part, s’ha enretirat una tanca metàl·lica temporal existent que impedia el pas dels amfibis a la calçada de la carretera, que dificultava un bon drenatge, i s’ha construït una tanca de formigó de 215 metres de longitud per dirigir els moviments dels amfibis cap a l’estany de manera segura a través d’un drenatge existent, i que a més fa la funció de cuneta en un dels costats de la carretera.Als camins existents adjacents als dos estanys, s’han construït un total de tres rases de captació (estructures similars als passos canadencs que eviten que aquests llocs esdevinguin punts d’accés a la carretera). Els animals que cauen en aquestes rases només poden dirigir-se cap als passos inferiors resseguint les barreres que s’han construït.Durant aquest 2018 es preveu executar un primer seguiment per comprovar la utilització dels passos i la funcionalitat de les barreres que s’han construït durant els períodes concrets en els què els amfibis tenen més mobilitat.El Programa d'Infraestructura Verda és un instrument clau de la Generalitat per planificar actuacions prioritàries de millora que donin solidesa i funcionalitat a la infraestructura verda del país. S’emmarca dins el projecte "Estratègia de la Unió Europea sobre la Biodiversitat fins a 2020: la nostra assegurança de vida i capital natural". Entre d’altres, l’estratègia estableix l’objectiu de mantenir i millorar la infraestructura verda i restaurar ecosistemes degradats (com a mínim un 15%) que garanteixi una millor connectivitat funcional entre ecosistemes, dins i fora dels espais Natura 2000.

