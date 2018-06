Torra, reunit amb Domènech per parlar del rumb de la legislatura

El president de la Generalitat, Quim Torra, està aquest dilluns al matí reunit amb el líder dels comuns, Xavier Domènech, per parlar dels objectius del seu Govern i copsar quin posicionament tindrà Catalunya en Comú Podem al Parlament davant dels reptes que s'hauran d'afrontar els pròxims mesos.Domènech és el segon dirigent que desfila per la Generalitat després que el passat divendres Torra es reunía amb el líder del PSC, Miquel Iceta, per assentar les bases del diàleg amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez És habitual que el president de la Generalitat, quan assumeix el càrrec, convidi gradualment els líders dels grups parlamentaris per analitzar la situació política del país. Quim Torra preveia encetar la ronda de contactes amb Inés Arrimadas, líder de Ciutadans -el partit més nombrós a la cambra catalana després de guanyar les eleccions del 21-D-, però ella s'hi ha negat. El motiu? La presència d'una pancarta al balcó de Palau per l'alliberament dels presos polítics i el retorn dels exiliats.

