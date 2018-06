Un incendi calcina tres dipòsits de 1.000 litres en una indústria de Polinyà

Aquesta nit, extingit un incendi a l'interior d'una indústria de fabricació de vernissos de Polinyà, sense activitat. Han cremat 3 dipòsits GRG de 1000l, afectant la coberta i les parets de la zona de l'incendi. Cap ferit. 8 vhs #bomberscat pic.twitter.com/bpFhLWQrDp — Bombers (@bomberscat) 11 de junio de 2018

Un incendi ha calcinat aquest dilluns a la matinada tres dipòsits GRG de 1.000 litres en una nau que acull una indústria de fabricació de vernissos a Polinyà (Vallès Occidental), segons han informat els Bombers de la Generalitat. Les flames han afectat la coberta d'uralita i les parets de la zona de l'incendi, tot i que no va causar cap ferit ja que la nau, d'uns 1.000 metres quadrats, no consta que hi hagi activitat.Els Bombers, que hi han treballat amb vuit dotacions, van rebre l'avís al voltant de les quatre de la matinada i s'ha donat per extingit uns tres quarts d'hora més tard. El foc ha cremat el producte inflamable que hi havia a l'interior dels dipòsits, tot i que no s'ha pogut concretar de quin es tracta.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)