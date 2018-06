El Govern recupera la directora de l'Escola dels Mossos cessada per transportar urnes l'1-O

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquest dilluns el nomenament d'Annabel Marcos com a secretària d'Administració i Funció Pública de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració Pública, que dirigeix Jordi Puigneró. Annabel Marcos va ser destituïda a l'abril del seu anterior càrrec com a directora de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) pel Ministeri de l'Interior en tenir coneixement que suposadament va traslladar ocultes al seu cotxe urnes l'1 d'octubre.Marcos, que va ser cessada en aplicació de l'article 155 de la Constitució per decisió de l'anterior ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va lamentar que abans de prendre la decisió no es va valorar si la informació era o no certa.El DOGC també ha publicat aquest dilluns la designació d'Antoni Molons com a secretari de Comunicació del Govern i Mitjans de comunicació, un alt càrrec que està investigat pel Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona per la seva presumpta vinculació amb campanyes institucionals del referèndum de l'1 d'octubre.Molons va estar sota la presidència de Carles Puigdemont secretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Generalitat, i va ser un els càrrecs cessats en virtut de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que va intervenir l'autonomia catalana.Tots dos formen part de la llista de nomenaments que el Govern va anunciar divendres passat amb intenció de restituir els alts càrrecs cessats amb el 155

