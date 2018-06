​«La Vida lliure» guanya el premi al millor llargmetratge del FIC-CAT

El director de La Vida lliure, Marc Recha, guanyador del premi al millor llargmetratge eFoto: ACN

"La Vida lliure" del director Marc Recha ha guanyat el premi al millor llargmetratge de l'onzena edició del Festival Internacional de Cinema en Català Costa Daurada (FIC-CAT) . En la cloenda del festival celebrada aquest diumenge a Roda de Berà, "El Vestit" de David Gonzàlez s'ha emportat el guardó al millor curtmetratge.Per la seva banda, el projecte de Carles Bosch "Petitet" ha rebut dos premis, el del públic i el del millor documental. També ha tingut un doble reconeixement "Shootball", guardonat amb el premi Nova Crítica i amb la Menció especial del Jurat. "Hem fet una onzena edició més potent i estem contents pels resultats", ha afirmat el director Antonio Barrero que també ha destacat el nivell "qualitatiu" de la setantena de produccions projectades. A més, Barrero ha subratllat l'increment "importantíssim" del públic a les sessions, xifrades en més de 9.000 espectadors.Després de set dies de projeccions, el FIC-CAT ha clos amb una "exquisida i elegant" gala conduïda pels actors Oriol Grau i Miranda Gas, els quals han combinat la música i l'humor en el lliurament dels tretze premis concedits.L'equip de Carles Bosch ha pujat dues vegades a l'escenari per recollir el premi del millor documental i el guardó atorgat pel públic per la producció "Petitet". També ho ha fet Fèlix Colomer, el qual ha rebut el reconeixement del premi Nova Critica i el de Menció especial del Jurat per la "valentia i rigor periodístic" en el documental "Shootball". Una cinta que tracta el cas del pederasta, Joaquín Benítez, dels Maristes. En la categoria del millor curtmetratge el guardó se l'ha emportat el documental "El vestit", de David Gonzàlez.L'actriu Montserrat Carulla, llargament aplaudida per la seva menció als presos polítics i exiliats, ha estat l'encarregada de donar el premi al millor llargmetratge, que ha recaigut en el director, guionista i productor Marc Recha per "La Vida lliure". Recha, que també ha rebut el premi honorífic, ha afirmat que "el cinema és una gran aventura humana col·lectiva i que sense la seva generositat i complicitat els que donen la cara –com ell- no existiríem". El documental és un relat "intimista" que narra el conflicte humà entre l'obligada lluita per la supervivència i l'anhel de llibertat.El director del certamen ha valorat la qualitat de la setantena de produccions que s'han presentat al festival i ha afirmat que "hi ha molt poc cinema en català però, el poc i bo del 2017 i 2018 l'hem tingut enguany al FIC-CAT". D'altra banda, també ha fet una crida a les institucions i al públic, un clam que es repeteix any rere any, per impulsar entre "tots la cultura". Entre les autoritats hi havia el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, en representació del govern català, el qual ha dit que no "són moments fàcils per la cultura amb músics a l'exili, còmics als jutjats i llibres censurats".Per altra, Barrero ha celebrat que en aquesta edició les sessions hagin estat "plenes a vessar" i ha comptabilitzat un miler més d'espectadors respecte al certamen anterior. Tot i que ha reconegut que el sector audiovisual continua en crisi, ha afirmat ser "optimista" perquè el bon cinema que es fa a Catalunya torni a ser "referència" en l'àmbit europeu. Barrero ha afirmat que una de les formes de fer "territori i país" és potenciant les localitzacions de la demarcació de Tarragona. "Més enllà de la Tarraco romana o el Modernisme de Reus", ha dit, "hi ha indrets desconeguts on segurament es podrien albergar rodatges" . Precisament, l'eix central d'aquesta edició estava dedicat a les localitzacions i a les persones que localitzen."Estem molt contents que el premi a la millor producció de les comarques tarragonines sigui per "Cinema amb Ç", un documental fet a Roda de Berà pel Toni Pinel i Cris Gambín, ha dit Barrero. La resta de premiats han estat Víctor Rubio en la categoria de millor videoclip per "Innocents", del cantautor Joan Masdéu; el premi Jove 48 hores ha estat pel curtmetratge "Evasió", de Maria Garcia i Max Garriga, i "Una mirada de pau" dels alumnes de tercer de primària de l'Escola Àngel Guimerà del Vendrell han rebut el premi a la millor producció d'un centre educatiu. Aquests darrers, no s'esperaven el reconeixement que han rebut emocionats. Respecte al guardó a les millors localitzacions exteriors ha recaigut en "Jean-François i el sentit de la vida", de Sergi Portabella i la segona Menció especial del Jurat ha estat per a "Les distàncies", un llargmetratge d'Elena Trapé.

