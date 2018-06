Albert Rivera ataca el català a les Illes i el govern balear el deixa en fora de joc

Es inadmisible que el gobierno autonómico del PSOE esté exigiendo certificados lingüísticos como barrera y no como mérito, expulsando así a muchos médicos que quieren trabajar en Baleares. La salud es lo primero. Deben retirar ese decreto discriminatorio. https://t.co/HL1LfVWOcl — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 9 de juny de 2018

Nadie está excluido de las primeras oposiciones tras años de recortes de la derecha. Hay ya 7.340 inscritos para 5.000 plazas. Mientras, en un año han entrado ocho médicos por cada marcha (803/91) Gracias por dejarnos explicar que estamos orgullosos del castellano y del catalán. — Govern Illes Balears (@goib) 10 de juny de 2018

La croada de Ciutadans contra qualsevol llengua de l'Estat que no sigui l'espanyol segueix. Aquest diumenge, segons Albert Rivera, el govern de les Illes Balears discrimina aquells professionals que no saben el català. "És inadmissible que el govern autonòmic del PSOE estigui exigint certificats lingüístics com a barrera i no com a mèrit, expulsant així molts metges que volen treballar a la illes", va escriure, tot afegint: "La salut és el primer. Han de retirar aquest decret discriminatori".I la resposta li va arribar directament del govern de les Illes, que també al seu compte de Twitter el va deixar en fora de joc. "Ningú està exclòs de les primeres oposicions després d'anys de retallades de la dreta. Ja hi ha 7.340 escrits per a 5.000 places. Mentrestant, en un any han entrat vuit metges per cada marxa (803/91). Gràcies per deixar-nos explicar que estem orgullosos del castellà i del català", van escriure.

