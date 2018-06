​El PP paga un sopar de Rajoy amb diners destinats a un casal d'avis i la cavalcada de Reis

El PP de Madrid va organitzar un sopar de Mariano Rajoy amb els militants i el va pagar falsejant factures d'un centre d'avis i la cavalcada de reis del municipi de Ciempozuelos, segons informa el diari El Español . Així ho reflecteix un informe de la Guàrdia Civil sobre els negocis de l’empresa Waiter Music, que ja s’ha fet arribar al Jutjat d’Instrucció número 6 de l’Audiència Nacional.El document explica la declaració de la llavors alcaldessa del municipi, María de los Ángeles Herrera, que assegura que l’acte va ser organitzat i pagat pel PP de Madrid, amb Beltrán Gutiérrez com a tresorer, i no pel consistori. El sopar, a tres mesos de les eleccions espanyoles, va costar 7.100 euros. Segons l’informe, es va pagar incrementant el cost de diverses factures destinades a finançar serveis públics de l’Ajuntament de Ciempozuelos.Una d’aquestes factures era la d’un còctel de Nadal per als avis d’un casal de la localitat. L’empresa investigada va girar 10.500 euros a l’ajuntament. D’aquests diners, 1.100 van ser per pagar el sopar del PP i 1.900 per a despeses anteriors per a serveis del partit.La resta de diners per pagar el sopar de polítics i militants va sortir de la partida de la cavalcada de reis d’aquest any que, en teoria, va costar 14.210 euros. La Guàrdia Civil però, diu que es van destinar 6.000 d’aquests euros al sopar.La Guàrdia Civil investiga si el PP també ha fet ús d’aquest mètode de finançament irregular als ajuntaments de Móstoles i Moraleja de Enmedio.

