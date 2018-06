Junqueras: «Les imatges són una intromissió a la nostra vida privada»

El vicepresident de la Generalitat empresonat a Estremera, Oriol Junqueras, ha contestat que les imatges que es van filtrar i que un jutge ha decidit prohibir les va aconseguir un intern sense el seu "consentiment", que desconeixien la seva existència i que "no són degradants" però sí que és una "intromissió" en les seves vides privades. Així s'ha expressat en una entrevista que ha fet arribar al programa que El matí de Catalunya Ràdio va fer-li arribar aquest cap de setmana, quan Mònica Terribas va visitar els presos polítics a Alcalá-Meco i Estremera.Al nou president del govern espanyol, Pedro Sánchez, li ha demanat "respecte, d'aquell que et considera i et tracta com un igual". "No poso el llistó gaire alt", ha dit Junqueras, mentre es mostrava poc optimista amb el canvi que pot suposar per a la seva situació processal el canvi a la Moncloa: "No han emès cap mena de senyal en aquesta línia".Sobre la possibilitat que el del PSOE assumeixi riscos, ha considerat que "si té talla" perquè "pot arriscar-se o quedar-se en un postureig progressista" i triar si fer "canvis superficials com José Luis Rodríguez Zapatero o ser un estadista".Quant al suport d'ERC a la moció de censura per tombar Mariano Rajoy, Junqueras ha defensat que van "reprovar el govern del PP que va ordenar apallissar fent l'1-O, entre moltes altres actuacions indignes contra la majoria de ciutadans de Catalunya, ja fos en matèria de drets, inversions en matèria d'infraestructures o en el compliment dels Pressupostos de l'Estat". "Això no permetia que ens inhibíssim mirant cap a un altre costat", ha dit.Sobre un eventual pacte per a un referèndum pactat, el líder republicà ha comentat que no vol ser "ingenu" i "encara menys ser jo qui torni a posar un compte enrere en fites tan determinants". "Hem de treballar per fer-ho possible, anar madurant fins que sigui imparable i siguem molts més els qui hi donem suport. Si persistim ens en sortirem", ha afegit.Sobre el punt en què es troba, Junqueras ha assegurat que es troba "refermat en les seves conviccions. Soc republicà, demòcrata i independentista", ha dit, mentre criticava la situació de la seva família: "És injust que se'ls castigui a ells. Ja no és venjança, és acarnissament", ha dit."Vull viure en un país que pugui decidir el seu futur", ha dit en relació al procés. "El primer de tot és la nostra voluntat d'avançar com a país", ha dit sobre el punt del procés. "No renunciarem mai als nostres objectius democràtics".Per últim, sobre el president Quim Torra ha reflexionat que "tots els presidents tenen el meu respecte" però que, comparat amb Puigdemont, "són dos caràcters i maneres de fer diferents que segur que volen el millor per Catalunya". També al voltant de la seva relació amb Puigdemont, ha considerat que "no és el moment de retrets. No toca ni en vull fer cap", tot desitjant: "Sort i encerts a tots".

