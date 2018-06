VÍDEOS Incidents al camp del Sant Andreu després de no assolir l'ascens a Segona B

Incidents entre els aficionats de l'Unió Esportiva Sant Andreu i el CD Castelló a l'acabar el partit del playoffs d'ascens a Segona Divisió B que han necessitat d'intervenció policial dins l'estadi. El matx ha acabat 1-1, enfonsant les expectatives de l'equip barceloní de pujar de categoría.Els aficionats reunits a les graderies del Narcís Sala han envaït el camp quan l'àrbitre ha xiulat el final i s'han encarat amb la gentada del Castelló, protegits per les delimitacions del camp i les mateixes graderies. Amb els aldarulls, els Mossos d'Esquadra, mobilitzats per la BRIMO, han entrat al camp on s'han produït diverses empentes i càrregues.Els incidents han acabat sense cap ferit.

