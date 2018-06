Amics i familiars del membre del CDR d'Esplugues es manifesten perquè torni a casa

Unes 600 persones del CDR d'Esplugues de Llobregat s'han manifestat aquesta tarda en solidaritat amb l'Adrià, un membre del comitè local fugit des de fa tot just dos mesos. "Avui a Esplugues, no hi som totes" ha estat una de les consignes més repetides durant la concentració. Els manifestants demanen el retorn a casa del veí i denuncien la repressió policial i judicial de l'estat espanyol.L'Adrià està en cerca i captura acusat d'un delicte de sedició, rebel·lió i pertinença a grup terrorista. "Terrorista és qui genera terror" han repetit els veïns. Amics i familiars del veí del municipi del Baix Llobregat han fet una convocatòria reivindicativa i festiva, amb la presència de la colla castellera local, diables i grups de percussió, entre d'altres.La CUP i el seu diputat parlamentari Vidal Aragonés han donat el seu suportEl recorregut de la manifestació ha començat davant de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i, després de dues hores, ha finalitzat a la plaça de Catalunya, on representants d'altres moviments amb causes judicials pendents i gent pròxima a l'Adrià han intervingut. La família ha agraït "el suport i la força" que milers de persones els han fet arribar en aquest temps.També s'ha llegit la carta que el jove, de 25 anys, va escriure fa dos dies on explicava la seva situació i l'angoixa permanent amb la qual viu. En cap moment s'ha especificat on es troba, tot i que sí que està "fora de l'estat espanyol".Un dels moments simbòlics de la marxa s'ha produït a mig recorregut, quan els manifestants han arribat a la plaça del Pou d'en Fèlix. Allà, un noi amb un violoncel ha interpretat 'Que volen aquest gent', de Maria del Mar Bonet.

