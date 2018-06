Un jutjat prohibeix la difusió de les imatges de Junqueras i Romeva a Estremera

El jutjat d'Arganda del Rey ha prohibit la difusió dels vídeos d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Quim Forn a la presó d'Estremera. Segons informa el portal de notícies de TV3 , el jutge ha determinat la retirada després que l'advocat de Junqueras i Romeva, Andreu Van den Eynde, presentés una denúncia en aquest jutjat

El jutge també ordena la retirada de totes les imatges amb el suport que s'hagin publicat. La prohibició només afecta les imatges on apareixen Romeva i Junqueras, i no pas a l'exconseller Forn, perquè la denúncia l'ha presentada l'advocat dels dos primers.

L'home sospitós d'haver enregistrat les imatges d'Oriol Junqueras, Raül Romeva i Quim Forn a la presó d'Estremera s'ha fugat mentre estava de permís penitenciari. Segons ha informat TV3, el pres estava de permís fins diumenge passat, 3 de juny, però no va tornar a la presó. L'home complia condemna fins l'endemà, 4 de juny, dos dies abans de la difusió del vídeo.La informació l'ha avançada El Periódico, que en un document publicat avui es veu que el sospitós compartia torn de cuina amb Junqueras i Forn, on es van graver les imatges difoses per l'Ara i La Sexta. Ara per ara, la investigació continua oberta i haurà de determinar com es van enregistrar les imatges.

