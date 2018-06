La narcosala Baluard de Ciutat Vella obrirà les 24 hores durant l'estiu

El Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) Baluard, també anomenada narcosala, obrirà les 24 hores del dia ininterrompudament durant els mesos d'estiu. Aquesta ampliació horària és la continuació del pla de xoc per combatre la problemàtica de les drogues al barri del Raval que l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa fa un any.La sala ubicada al districte de Ciutat Vella permetrà per primera vegada que Barcelona disposi d'un servei d'atenció nocturna continuada a persones drogodependents segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.L'equipament el gestiona l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). Aquesta no és la primera modificació horària de la narcosala Baluard, que des de l'estiu del 2016 funciona entre les 7 del matí i les 10 de la nit. L'ampliació d'hores del CAS Baluard tindrà un cost afegit de 260.000 euros i és un complement a altres iniciatives que s'estan aplicant al districte des de fa mesos.