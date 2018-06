La batalla pel lideratge del PP

Mariano Rajoy no ha pogut designar successor. Si hagués pogut, s'hauria designat a ell mateix. La frase és del periodista i historiador Anxo Lugilde en una entrevista aquest cap de setmana a NacióDigital . Lugilde, marianòleg i coneixedor de l'univers Rajoy, té clar que el comiat del dirigent del PP és definitiu. Els populars han de decidir avui la data del nou congrés que tancarà l'etapa Rajoy i n'obrirà una de nova, amb un nou líder al capdavant.La transició no serà plàcida. La sentència de Gürtel ho va precipitar tot i en una setmana, Rajoy va perdre la Moncloa i va anunciar la seva dimissió com a president del PP. L'expresident del govern espanyol ha estat capaç de silenciar la dissidència dins del partit mentre ell hi ha estat al capdavant, però ara, després del seu pas al costat, comença una batalla per fer-se amb el control del PP que durarà, com a mínim, fins que no culmini el congrés dels populars.De noms -i de bàndols- no en falten. Ara per ara hi ha, d'una banda, María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa, secretària general del PP i dona forta a Gènova; de l'altra, Soraya Sáenz de Santamaría, mà dreta de Rajoy i vicepresidenta del govern espanyol. La relació entre totes dues dirigents no és bona, Cospedal té a sobre la llosa de Gürtel, que prova el finançament irregular del PP, i Sáenz de Santamaría genera anticossos en la vella guàrdia popular, entre ells l'exministre Margallo.El tercer en discòrdia, el president del PP gallec, l'etern successor, Alberto Núñez Feijóo, és un dels més ben posicionats i ve avalat per l'èxit a les eleccions a Galícia, on governa amb majoria absoluta. Alguns dirigents aposten per una llista única -liderada per Feijóo o per alguna figura de consens- per evitar les pugnes internes. De reüll, miren el PSOE, on Pedro Sánchez (i el poder que dona la Moncloa) ha aconseguit unir el partit i comença a tenir bones perspectives electorals en les primeres enquestes Us deixo deu notícies i opinions per començar el dia i la setmana ben informats:

1. Demorar el judici als presos: una oportunitat per a l'independentisme? Per Aida Morales.

2. CANAL MADRID Batet i Borrell, dues ànimes en pugna per l’«Operació Diàleg 2» a Catalunya; anàlisi de Roger Pi de Cabanyes.

3. ENTREVISTA Chakir El Homrani, el conseller de la diversitat que juga a rol; per Joan Serra Carné.

4. ENTREVISTA Daniel Innerarity: «L'Estat i el sobiranisme ja saben que l'altre és irreductible»; per Pep Martí.



5. Un jutjat prohibeix la difusió de les imatges de Junqueras i Romeva a Estremera.

7. LA VEU DE NACIÓ «L'agenda del diàleg», l'article de Germà Capdevila.

8. REPORTATGE La petjada nazi a Catalunya; per Pep Martí.

9. OPINIÓ «Ma mare»; l'article del periodista Jordi Costa.

10. La comunitat educativa surt al carrer: «Deixeu l'educació en pau».

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



