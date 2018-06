Ferida greu una ciclista de 25 anys en ser atropellada per un turisme a Girona

Una ciclista de 25 anys ha resultat ferida de gravetat aquest diumenge al matí en ser atropellada per un cotxe a la C-63 a Amer (Selva). A causa de l'impacte, la dona ha patit una fractura de pelvis i ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona.Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís de l'accident s'ha rebut a les 10.48 hores i ha tingut lloc al quilòmetre 44 per causes que s'estan investigant.

