Puigdemont dona suport a la televisió pública valenciana... I el PP ho entén com una provocació

El meu desig perquè @apunt_media tingui el màxim d’encerts com a tv pública i en la nostra llengua. Tant de bo que contribueixi a través de la llibertat d’informació i opinió a enriquir les relacions entre els territoris de parla catalana, a la seva fraternitat i a la democràcia. pic.twitter.com/Fq39TUseo5 — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 10 de junio de 2018

Carles Puigdemont ha celebrat a través de la xarxa l'inici de les emissions regulars de la televisió pública valenciana À Punt aquest diumenge. La piulada del president a l'exili desitja "el màxim d'encerts com a televisió pública i en la nostra llengua". En la mateixa piulada, també diu que "tant de bo que contribueixi a través de la llibertat d'informació i opinió a enriquir les relacions entre els territoris de parla catalana, a la seva fraternitat i a la democràcia".Aquestes paraules de Puigdemont de suport no s'han entès aixó des del PP i la presidenta dels populars al País Valencià, Isabel Bonig, ha reclamat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que "freni en sec les pretensions, ingerències i provocacions d'independentistes declarats cap als valencians".Bonig denuncia que Puigdemont "aprofita l'obertura d'À Punt" per "tornar a intentar enfrontar dos territoris i utilitzar la llengua de tots els valencians com a element de confrontació". La popular considera que amb aquest tuit, Puigdemont "no respecta la llengua ni l'Estatut d'Autonomia" valencià.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)