Txell Bonet para els peus a Meritxell Batet sobre l'acostament dels presos polítics

Esta es la semana 34 que viajo 1300 km para 40 minutos de visita tras un cristal. Con un bebé. A raíz de tal salvajada me he documentado con expertos en derecho penitenciario español. Lo aconsejo. Instituciones penitenciarias puede evitar tal vulneración de los derechos humanos. https://t.co/hFsB9R2BLF — Txell Bonet (@TxellBonet) 10 de junio de 2018

La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet s'ha emportat un bon clatellot per part de Txell Bonet, parella de Jordi Cuixart. La socialista ha dit en una entrevista a El Periódico que "acostar a Catalunya als polítics presos no està en mans de l'executiu perquè no hi ha condemna ferma; com que estan en presó provisional és decisió del jutge". La ministra, però, afegeix que "està bé que ho demanin i jo veuria amb bons ulls l'acostament a Catalunya, però és decisió del jutge".Aquestes paraules han provocat la reacció de la periodista i parella del president d'Òmnium, qui ha etzibat que "m'he documentat amb experts en dret penitenciari espanyol" i assegura que "Institucions Penitenciàries pot evitar aquesta vulneració dels drets humans".Bonet recorda que el que estan vivint és una "salvatjada" i que ja fa 34 setmanes que viatja 1.300km, amb un bebè, per poder veure Jordi Cuixart només durant 40 minuts i des de darrere d'un vidre.

