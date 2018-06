La xarxa reacciona amb humor al primer tuit sobre esports del polèmic ministre de Cultura espanyol

Sabes que deporte es ? 😂😂😂😂 — El Justicier 🇦🇷🏆⚽🎗 (@ElJusticier1714) 10 de junio de 2018

Grande señor ministro, no se puede utilizar mejor ese teclado. Qué bien te expresas!

Eres como un libro abrieto, se te escapan las buenas frases. — Manuel Álvarez (@PascualMA) 10 de junio de 2018

No pido un ministro deportista , pero que no odie el deporte y los deportistas como dijo en muchos twiits , pero también tengo que decir que el tío me cae medio bien y mejor que el PP estaremos , como deportista ahora me toca devolverme por los twiits ofensivos que recibimos . — El Justicier 🇦🇷🏆⚽🎗 (@ElJusticier1714) 10 de junio de 2018

El flamant ministre de Cultura i Esports, Màxim Huerta, s'ha estrenat a la xarxa piulant sobre un èxit esportiu. El periodista, nomentat per Pedro Sánchez, ha felicitat l'equip espanyol de piragüisme K4 500 que s'ha proclamat campió d'Europa aquest diumenge. Els campions olímpics Saül Craviotto, Cristian Toro i Marcus Cooper i Rodrigo Germade, s'han penjat l'or en imposar-se per 14 mil·lèsimes a Alemanya."Enhorabuena". Ni més, ni menys. Així de curt ha estat el missatge de felicitació de Huerta. Aquesta acció no ha passat desapercebuda i la xarxa no ha tardat a reaccionar. Alguns dels missatges carreguen contra el ministre pel seu amor cap a l'esport, recordant algunes de les piulades que havia fet en el passat.Aquestes són algunes de les reaccions que es poden veure a la xarxa:

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)