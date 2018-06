La selfie independentista d'Arrimadas: història d'una foto viral

Inés Arrimadas a Vic Foto: Adrià Costa

La fotografia d'Inés Arrimadas fent-se una selfie al bell mig de Vic s'ha fet viral a la xarxa. La foto, feta pel fotoperiodista deAdrià Costa, va sorgir quan un espontani es va voler fer una fotografia amb la líder de Ciutadans, que visitava la capital d'Osona després que el consistori n'hagués prohibit un acte argumentant que es trobava fora de la campanya electoral.Al peu de la catedral, Arrimadas va atendre les mitjans. Un cop acabada la roda de premsa, i després que els dirigents nacionalistes fossin escridassats per alguns independentistes, Arrimadas i Carrizosa, entre d'altres, es van fer fotos amb simpatitzants que també s'havien apropat a escoltar-los. Aquell va ser el moment exacte per disparar la fotografia: Arrimadas fent-se una selfie amb un mòbil amb la carcassa de l'estelada.Entre els acompanyants de la líder de Ciutadans hi havia la plana major del partit a Catalunya: Carlos Carrizosa, Fernando de Páramo, José María Espejo-Saavedra, Sonia Sierra i Lorena Roldán, entre d'altres. Si ens fixem bé en les fotografies hi ha també un nom que ha estat molt comentat a la xarxa: es tracta de l'exdiputat de CiU Xavier Cima, marit d'Inés Arrimadas (a la foto el podeu veure a l'esquerra).La visita de Ciutadans a Vic no va ser del tot tranquil·la. Alguns independentistes els van rebre amb crits de "sou feixistes i rere el cordó policial, un centenar de manifestants escridassaven a la cinquantena de persones que feien costat a Arrimadas. "Fora feixistes", "1 d'Octubre, ni oblit ni perdó", "Marta Rovira et volem a casa" o "Els carrers seran sempre nostres", van ser algunes de les consignes. La resposta de Ciutadans: crits de llibertat i dures crítiques davant dels mitjans: "Els separatistes es pensen que els municipis, places, platges i el Palau de la Generalitat són seus".Ciutadans va ser la tercera força a Osona en les eleccions del 21-D, amb un 11,5% dels vots, per darrere de JxCat (46%) i ERC (25%). La formació taronja va escalar entre les opcions preferides pels osonencs malgrat no disposar d'estructura de partit a la comarca, on no compta amb cap regidor. Amb les municipals del 2019 a l'horitzó, el partit ja ha constituït grups a Vic i Manlleu "La implantació del partit segueix creixent", deia la líder del partit, apuntant que estan "convençuts que les propers eleccions municipals Ciutadans multiplicarà la seva representació a tot arreu i també a Osona". L'epicentre de l'operatiu polític no és a la comarca, el desplegament territorial és pensat des del Vallès Oriental. Els grups de treball es piloten des de l'agrupació de Granollers, que compta amb més estructura. Està previst que la formació es dirigeixi des de Vic, quan els grups estiguin més consolidats. Encara no s'han donat a conèixer les cares que encapçalaran les llistes a Osona.

