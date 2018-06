Buch, sobre Trapero: «Continuarem comptant amb ell»

El conseller d'Interior, Josep Buch, ha lloat Josep Lluís Trapero per la seva "professionalitat" i per haver "posat els interessos del cos per damunt dels lícits interessos personals", en referència a la seva renúncia a continuar al capdavant dels Mossos d'Esquadra.Buch ha argumentat que Trapero considera que la seva situació processal "li impedeix" seguir ocupant el lloc. Tot i això, ha confiat que es reubicarà fent altres tasques i seguirà formant part del cos. "Continuarem comptant amb ell com a agent del cos", ha assegurat Buch, que ha recordat que actualment Trapero continua treballant dins del cos dels Mossos .Buch ha fet aquestes declaracions a Sant Vicenç dels Horts, on ha presentat un vehicle dels Bombers adquirit per l'Ajuntament de la població.

